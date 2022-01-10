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開店平台SHOPLINE串接IG LIVE 幫助店家社群導購與銷售

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球智慧開店平台 SHOPLINE今 ( 10 ) 日宣布升級社群購物解決方案 ( Social Commerce Solution ) ，增加串接 Instagram LIVE 直播服務，提供超過35萬間 SHOPLINE店家銜接Instagram LIVE進行社群導購與銷售。此項新功能與已串接的Instagram Shopping ( Instagram 商店 ) 和 Instagram Direct等購物功能進行整合，未來SHOPLINE將持續拓展更多社群電商功能於方案內，引領SHOPLINE 店家成為社群電商應用的領頭羊。

官方統計Instagram每月約有10億活躍用戶，其中有83%受訪用戶在Instagram上探索新產品與服務；更有 80%受訪用戶表示會使用Instagram決定是否下單購物。

SHOPLINE 早於2020年初布局社群電商市場，提供社群購物解決方案串接 Facebook 直播功能，方便店家即時與消費者互動，現在將Instagram LIVE 整合至社群購物解決方案內，店家只需透過一個後台，即能同時管理 SHOPLINE LIVE、Facebook 和 Instagram 上的直播、留言和訂單，未來還將持續研發更多社群應用功能，實際解決店家在開播前、中、後可能面對的問題，並有效提高轉單率與業績表現。

電商 Instagram

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