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momo建功！台灣大去年營收成長17% 稱冠三雄

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）受惠momo電子商務業務帶動，加上5G及家用寬頻推動成長，2021年營收1561.1億元，年增率達17%，營收成長率稱冠三雄，但每股稅後純益跌破4元，僅剩3.9元，每股獲利王拱手讓給中華電信（2412），更是2007年以來最低。

台灣大12月營收138億元，稅後純益8.4億元，每股稅後純益近0.3元，累計2021年全年合併營收1,561.1億元，EBITDA為331.2億元，稅後純益109.9億元，每股稅後純益3.9元。

台灣大表示，去年合併營收年增17%，主係歸功於5G、電商及家用寬頻三大成長引擎營收年成長同步加速，行動業務方面，受惠iPhone 13系列問世，及好速成双、mo幣多、Disney+等獨門方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩定成長，帶動智慧型手機用戶月租費逐月升高，全年行動服務營收已轉為年增，為105年以來首次。

此外，台灣大指出，去年子商務營收創新高，並在規模經濟與營業槓桿持續發酵下，EBITDA維持高成長。家用寬頻則受益好速成双方案熱銷及疫情期間居家上網需求提升，去年合併EBITDA年成長達6%，整體營收及獲利表現均優於全年業績展望。

營收 台灣大

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