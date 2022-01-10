遠傳去年營收、獲利雙超標 EPS年成長0.8%

遠傳電信（4904）10日公佈其去（110）年12月份自結營利概況。去年12月份遠傳合併總營收為新台幣80.92億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣24.26億元與新台幣6.31億元，合併EBITDA年成長率達2.5%。去年12月份單月每股盈餘 (EPS)為新台幣0.19元，EPS年成長率達0.8%。

110年全年遠傳合併總營收為新台幣853.20億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣281.70億元與新台幣91.24億元；自結之稅後每股盈餘 (EPS)為新台幣2.80元。110年全年營運績效亮眼，不僅營收與EPS較109年分別成長7.3%與9.2%，財測達成率更雙雙超標，營收財測達成率為104%、EPS財測達成率高達109%。

110年12月份遠傳電信總用戶數持續正成長、用戶穩定升級5G。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)持續領先電信業，去年12月份平均用戶ARPU年成長率持續提升，締造連續10個月正成長的佳績！

遠傳新經濟在疫情中仍持續強勁成長，110年12月份新經濟營收年成長率達43%，其中資通訊業務營收年成長幅度達71%，包含雲端服務營收較去年同期增加81%、資安服務營收年成長率達45%、系統整合專案營收年成長率達17%。110年全年新經濟營收年成長率高達23%，營收佔比達17.2%，不僅高於109年度營收佔比15%，更超越110年度營收佔比目標16%。

另外，受惠於疫情帶動宅娛樂發酵，遠傳friDay影音110年全年收看人口大幅成長7成，線上付費會員成長1.7倍，繳出亮眼成績單！遠傳更以5G結合延展實境（XR）技術，為高人氣團體「五堅情」打造突破時空、橫跨虛實的線上互動音樂會，實現異地共演、多人同框遠端互動展演，帶給歌迷豐富且震撼的娛樂饗宴。

遠傳去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、資安、雲端、能源、車經濟等核心能力，加上國際權威機構Opensignal認證「世界第一」的5G網路，號召新創團隊加入，聚焦在消費者應用與企業客戶兩大解決方案，搶佔虛擬經濟商機！遠傳積極將醫療資源帶入偏鄉，發展全台第一個5G遠距診療解決方案，目標今年6月，5G遠距診療服務將遍及全台14個縣市、50個鄉鎮。服務更擴大延伸至緊急醫療救護、居家長照醫療應用，讓民眾與醫療照護沒有距離。