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勤誠去年12月營收年增34% 全年業績創新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）今（10）日公告去年12月合併營收為9.3億元，較去年同期增長34.3％，創下單月同期新高；累計全年營收為94.2億元，年增24.9％，連續六年創下新高。勤誠表示，中美兩大地區的新舊客戶需求熱絡，全年營收動能強勁。展望2022年，目前部分訂單能見度已達上半年，全年營收可望在伺服器CPU新平台轉換及嘉義新廠產能挹注下，再創新高。

據研調機構TrendForce預期，2022年全球伺服器出貨量成長率達4~5%，主要為2021年受缺料、零組件短缺影響而未滿足的遞延需求，以及Intel、AMD的CPU新平台導入需求，並預期主要出貨動能集中在北美資料中心，出貨量成長率達13~14%。勤誠表示，公司除了長期與各CPU平台共同開發，亦積極了解市場需求及趨勢，2021年共推出13款Storage、AI等新品，積極滿足區塊鏈、安防監控、影像處理、醫療等多元垂直應用，2022年將持續開發滿足目前趨勢及具前瞻性技術的產品，樂觀看待長期發展。

營收 勤誠

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