精誠去年營收 連六年創新高
精誠資訊（6214）今（10）日公布，去年12月合併營收32.8億元，月增67.6%、年增8.66%，累計去年營收295.3億元，年增24.4%，連續6年創下新高。
精誠表示，去年包括在加值經銷VAD（Value Added Distributor）、Industry（行業應用）與系統整合SI（System Integration）都有成長，其中又以VAD成長幅度最高。此外，精誠持續轉型提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入（Annual recurring revenue）的占比，也帶動業務穩定成長。
展望今年第1季，精誠指出，精誠對營運維持審慎樂觀看法，今年也將持續強化雲服務所需的核心技術能力，協助企業客戶在後疫時代加速數位轉型；另外也將持續透過投資併購策略，連結、擴大軟體生態圈合作，攜手夥伴提供企業創新的最適解決方案，維持成長動能。
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