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機搆：西安封城、ASML工廠火災有利於存儲廠 不利於邏輯晶片廠

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艾斯摩爾（ASML）柏林廠失火，已影響到生產部分關鍵機器的區域，該公司正設法把對產量可能造成的影響降到最低。圖／路透
艾斯摩爾（ASML）柏林廠失火，已影響到生產部分關鍵機器的區域，該公司正設法把對產量可能造成的影響降到最低。圖／路透

集微網消息，韓國証券公司NH Investment & Securities報告指出，中國西安持續封鎖和ASML柏林工廠火災影響了半導體生產。這些事件對存儲晶片的供需有利，但對邏輯晶片的供應則不利。預計美光、SK海力士等存儲器企業的業績將在短期內超過邏輯晶片企業。

根據報告，中國西安因疫情已實施了兩周的封城措施。而三星電子在該地區有一個NAND晶圓廠，美光則有一個DRAM後端製造晶圓廠，目前其員工上下班的交通受到限制，生產力受到影響。

其中，三星西安工廠佔全球NAND產量的15%。鑑於公司自身的NAND庫存以及渠道內的庫存處於相對健康的水平，疫情對NAND供需影響暫時有限。預計將從第二季度開始對NAND供需產生有利影響，因為屆時庫存將接近耗盡。

ASML柏林工廠火災方面，儀器和檢測設備未受影響，DUV光刻設備零件的生產也已恢復，但最大的打擊在於EUV光刻設備的晶圓夾製造恢復正在進行中，導致使用EUV光刻設備的DRAM和5nm以下邏輯半導體的生產將不可避免地受到負面影響。

因此，DRAM的供應將會減少，預計下半年DRAM價格將會回升。而在不能從減產中得到好處的邏輯晶片行業，預計會對代工廠等相關企業產生負面影響。

半導體 疫情

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