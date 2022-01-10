宏碁布局電動車充電樁 投資華城電能

宏碁（2353）致力遵從高標準「ESG」（環境、社會和公司治理）原則，同時也是宏碁推動永續的指導方針；多年以來，宏碁積極發展綠能與ESG，大力推動智慧城市的解決方案，旗下建碁（3046）、宏碁通信、宏碁智通、宏碁智醫及宏碁資訊等結合集團資源，逐步實踐智慧城市的重要基礎。今（10）日宏碁宣布投資華城電能，加強宏碁在充電樁市場的布局，為智慧解決方案的發展再下一城。

宏碁公司董事長陳俊聖指出，宏碁持續佈局智慧城市，策略性投資華城電能，期能挹注資源為大眾提供更優質的電動車充電服務；未來，宏碁與華城電能將能合作發揮綜效，為雙方的智慧解決方案布局再創新局。

宏碁及旗下建碁、宏碁智通等子公司在充電樁之系統布局多年；著眼未來智慧城市的發展，在智慧城市領域下，電動車充電設計與系統將密不可分，挾著軟、硬體兼具的優勢，宏碁集團策略性入股深耕電動車領域的華城電能公司，盼透過雙強連手提供更優質的充電營運服務；華城電能旗下EVALUE品牌已出現在台灣各個角落，推出各式新產品與創新服務，包含電動汽機車充電樁與充電站建置、高效率充電設備、智能雲端充電站管理系統、家用充電樁場勘與安裝服務等。

宏碁集團專注智慧城市的發展，更著眼於智慧運輸的解決方案，旗下建碁已連續多年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC訂單，VOLTA Charging目前將逐步導入各州新設充電樁站點；除此之外，宏碁智通更在台灣推廣智慧停車系統，在全台多地建置智慧停車格位，接下來更進一步規劃具備充電服務的停車計費設備，不僅滿足一般車主輕鬆完成停車繳費的功能，同時帶給電動車車主充電的加值服務。宏碁集團希望透過與華城電能在電動車產業的專業技術含量，攜手深化充電樁產業的發展，能在全球電動車充電領域取得先機。