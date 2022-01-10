研華去年12月、第4季及全年營收 同創歷史新高

工業電腦龍頭研華（2395）今（10）日公布2021年12月份合併營收報告達55.62億元，較去年同期營收50.38億元，年增10.41%。累計2021年合併營收達586.22億元，較前一年同期營收511.19億元，年對年成長14.68%。研華2021年十二月、第四季及全年營收同創歷史新高，表現亮麗。若以美元表達，2021年營收達US$2,091百萬元，正式突破二十億美元大關，相較於2020年之US$1,730百萬元，年增20.9%。

2021年十二月單月營收方面，各區域表現以北美、中國大陸、台灣市場最為突出，年增率分別為24%、14%及30%；整體日本市場已連續五個月呈雙位數成長，表現穩健。事業群表現而言，以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）表現最佳，分別較2020年同期大幅成長38%及29%。而服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）受基期偏高及客戶庫存調節影響，年對年呈雙位數衰退。

總計2021年整體表現，區域別而言以中國及新興市場最為強勁，年對年分別成長32%及47%；北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦呈雙位數高成長。各事業群表現方面，以工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）、服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）及綜合服務事業（Advantech Service Plus，AS+）表現最佳，年對年分別成長29%、27%及27%。而應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）年對年表現持平。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營收締造新猷，整體表現略優於先前預估。由於未來半年原物料價格與交期仍充滿不確定性，客戶下單狀況更趨積極，十二月份接單/出貨比值（B/B Ratio）達2.01新高水位，累計2021年BB Ratio則為1.58。展望2022年，整體營運樂觀可期。研華兩岸擴產計畫已提前完成，為後續出貨高峰預作準備。預期在新訂單、新產能、新技術的挹注下，全年營運可望進一步成長。