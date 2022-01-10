快訊

醫批「不敢禁內用」只拿小眾開刀 陳時中動怒回應

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂

華立去年營收飛越700億元 創歷史新高

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體與銅箔基板材料代理商華立（3010）今（10）日公布去年12月合併營收60.9億元，年增15.7%；去年第4季合併營收186.1億元，年增18.3%，展現淡季不淡的氣勢，推升去年全年業績締造新猷，去年度合併營收首次突破700億元、達705.2億元，年增19.4%。

華立說明，去年無畏國內外疫情延燒，及塞港缺料等不確定因素干擾，營收逆勢走高。在5G、AI、高效能運算、電動車新興科技及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁。

華立從日本引進的5G高頻銅箔基板近年攻入搜尋引擎大廠的資料中心伺服器，持續協同原廠參與新世代的雲端伺服器材料開發，近日傳出好消息，在兩大伺服器廠商的新平台取得CCL供貨權，在PCB板層數增加及換機潮的趨動下，高頻基板銷量穩定成長；另方面各大CSP業者積極佈局元宇宙的相關應用，華立也將耕耘AI級的高端伺服器市場，為未來高頻基板的營收動能增添柴火。

雲端需求帶動的伺服器超級循環，新平台開始支援DDR5新規格，連接器相關廠商將搭上平台世代交替的商機。華立也指出，銷售的耐高溫尼龍材料已成功打入需採用SMT製程的DDR4記憶體連接器，目前正在各大連接器廠測試DDR5下一代機種，主力客戶為兩大伺服器平台的第一線供應商，預計第二季後開始放量，銷量將隨伺服器出貨升溫；在車載LED照明及高速連接器的應用也大有進展，近年在新能源車崛起及汽車電子化的大勢下，跨入電動車的零部件開發，通過認證後訂單將具續航力。

華立 營收

延伸閱讀

電競營運規模放大 動力樂觀看Q1營運

福貞-KY去年合併營收78.15億元 創八年來新高

東陽去年12月合併營收16.93億元 年成長6%

胡連 上月營收創新高

相關新聞

「九命怪貓」黃崇仁 如何締造力積電傳奇轉生術？

股票變壁紙不稀奇，壁紙再變回股票，卻是難得一見的稀奇故事！半導體年度話題之一，打不死的力積電，在董事長黃崇仁手上，重整轉型，順利上市！什麼樣的精神，可以如此不屈不撓？

旺宏營收挺進500億新高 吳敏求：品質好才夠格選市場！

半導體記憶體大廠旺宏電子2021迎來歷史高點，營收可望突破500億大關，站穩利基型記憶體龍頭寶座。個人風格鮮明的董事長吳敏求，帶領旺宏走過全額交割沉潛期，迎向新生。

郭董解質鴻海股票25.7萬張 公司回應了

鴻海（2317）創辦人郭台銘上周五解質手上鴻海股票25.7萬張，換算市值超過270億元，不過，在解質後，郭台銘仍質設鴻海...

台積電去年12月營收再創歷史新高 全年突破1.5兆元

台積電（2330）今（10）日公布2021年12月營收報告。2021年12月合併營收約為新台幣1,553億8,200萬元...

零組件缺料狀況續衝擊整機出貨 PC端受影響程度最低

根據TrendForce調查顯示，全球晶圓代工產能在疫情、地緣政治、數位轉型生活等因素驅動下，已歷經近兩年供不應求的市況...

郭董發財金來了！答對郭台銘生肖即可抽 限量368份

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（10）日在臉書貼文表示，大家敲碗期盼的郭董發財金活動又來了，虎年是郭董本命年，特製郭董紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。