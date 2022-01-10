華立去年營收飛越700億元 創歷史新高

半導體與銅箔基板材料代理商華立（3010）今（10）日公布去年12月合併營收60.9億元，年增15.7%；去年第4季合併營收186.1億元，年增18.3%，展現淡季不淡的氣勢，推升去年全年業績締造新猷，去年度合併營收首次突破700億元、達705.2億元，年增19.4%。

華立說明，去年無畏國內外疫情延燒，及塞港缺料等不確定因素干擾，營收逆勢走高。在5G、AI、高效能運算、電動車新興科技及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁。

華立從日本引進的5G高頻銅箔基板近年攻入搜尋引擎大廠的資料中心伺服器，持續協同原廠參與新世代的雲端伺服器材料開發，近日傳出好消息，在兩大伺服器廠商的新平台取得CCL供貨權，在PCB板層數增加及換機潮的趨動下，高頻基板銷量穩定成長；另方面各大CSP業者積極佈局元宇宙的相關應用，華立也將耕耘AI級的高端伺服器市場，為未來高頻基板的營收動能增添柴火。

雲端需求帶動的伺服器超級循環，新平台開始支援DDR5新規格，連接器相關廠商將搭上平台世代交替的商機。華立也指出，銷售的耐高溫尼龍材料已成功打入需採用SMT製程的DDR4記憶體連接器，目前正在各大連接器廠測試DDR5下一代機種，主力客戶為兩大伺服器平台的第一線供應商，預計第二季後開始放量，銷量將隨伺服器出貨升溫；在車載LED照明及高速連接器的應用也大有進展，近年在新能源車崛起及汽車電子化的大勢下，跨入電動車的零部件開發，通過認證後訂單將具續航力。