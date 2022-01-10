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安馳去年全年營收62.8億 再創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

安馳科技（3528）去年12月營收為3.97億元，較前一個月略減20.34％，較2020年同期則增加17.81％；累計2021年全年營收為62.8億元，再創歷史新高，且較2020年全年營收成長26.27％，主要在於公司人工智慧物聯網（AIoT）、雲端邊緣運算，以及5G高速傳輸相關高階應用整合方案的出貨量持續成長。

安馳表示，公司2021年ADI及Xilinx兩大主要代理產品線，出貨量年增率均超過2成以上。在ADI產品線方面，工業電腦及雲端伺服器客戶對邊緣運算加速器、智能檢測設備、遠端即時監控等利基型整合方案需求大幅增加，帶動相關產品出貨量持續成長。

在Xilinx產品線方面，隨台積電等半導體大廠製程加速演進，帶動公司半導體IC驗證平台、雲端與邊緣運算加速器，以及自動化測試機台出貨量持續增加。此外，公司自2021年下半年開始推出5G開放式無線電接取網路（Open Radio Access Network，O-RAN）相關高階網路通訊設備，獲得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單，出貨量穩步成長。

安馳進一步表示，新代理產品線部分，2021年Qorvo出貨量隨5G基地台及小型基站（Small Cell）等骨幹網路相關產品出貨量明顯成長，而公司2021年下半年新引進安森美（onsemi，NASDAQ：ON）的高階工控與自動化感測晶片，以及鈺群（eEver）的Type C快充晶片等，今年出貨量可望逐步增加。

展望2022年，安馳維持樂觀審慎態度，主要在於ADI及Xilinx兩大主力產品線應用於人工智慧物聯網（AIoT）、雲端邊緣運算，以及5G傳輸等高階整合方案可望持續成長，新代理產品線已陸續進入客戶終端產品驗證，預估下半年開始放量出貨，搭配既有代理產品線，提供客戶更完整的客製化整合方案，為公司營運再添成長動能。

雲端 安馳 5G

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