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振樺電去年12月營收首度站上10億元 第4季業績同步創高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

振樺電（8114）2021年12月營收即使在供應鏈與物流運輸持續干擾下，集團依然大步邁進強勢締造新里程碑站上10.31億元，開創集團全新格局，第4季合併營收同步帶動創下歷史新紀錄27.83億元，季增19%，年增24% ; 2021年全年合併營收來到92.13億元，年增近14%，若排除匯率影響數則年增率約20%，已回到疫情前水平。

振樺電集團商業物聯網（Commercial IoT）強力復甦，同期成長近三成，POS部分重要專案大單受海運甚至是空運壅塞影響，預期出貨持續遞延至2022上半年，自助服務Kiosk去年領先市場通過Android 10 平台Google 行動服務（Google Mobile Services, GMS）認證，並成功與全球電商龍頭合作打造線上購買線下自助退貨（Buy Online Return in Store/BORIS）解決方案，完整提供客戶多元支付及賦能全通路服務，並同時增加客戶的線上銷售及實體店面客流量 ; 物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）尤以網通相關出貨受缺料影響較大，微幅成長，出貨動能將順勢遞延至2022年。

地區別方面，日本、印度、中東與歐洲市場營運能量持續堆疊累積，出貨動能強勁各自刷新歷史紀錄，美國微幅增長並可望隨供應鏈及塞港挑戰逐步緩解恢復強力成長力道。展望2022年，兩大事業群在手訂單豐沛，集團於過去18個月強化策略佈局，與不同場域智能物聯網軟體商（AIoT ISV）協同開發新的場景解決方案（軟硬整合＋遠端監控＋訂閱制維運服務） ; 此外與聯想就全球500強市場及華碩就供應鏈的合作展開，在外部環境干擾下雙方團隊仍積極推進，中長期綜效貢獻可望逐步發酵。

物聯網 營收

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