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友達去年業績報喜 創近七年新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達董事長彭双浪。（本報系資料庫）
友達董事長彭双浪。（本報系資料庫）

友達（2409）去年12月營收報喜！今（10）日公告12月合併營收317.66億元，月增2.9%，年增10.1%，為Q4單月新高。

友達去年第4季合併營收930.34億元，受到面板跌價影響，季減6.1%，年增15.5%。累計全年合併營收3706.85億元，年增36.8%，來到近七年新高點。

友達表示，2021年12月面板總出貨面積達227.8萬平方米，較11月增6.1%。2021年第4季面板總出貨面積達650.9萬平方米，較2021年第3季增加1%，與前一年同期相比減少4%。累計2021年全年面板總出貨面積達2,571.2萬平方米，較2020年增加0.6%。

友達今天股價帶量上漲0.65元，成交量逾9.88萬張，收22.5元。

營收 面板

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