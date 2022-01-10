聽新聞
test
0:00 / 0:00
友達去年業績報喜 創近七年新高
友達（2409）去年12月營收報喜！今（10）日公告12月合併營收317.66億元，月增2.9%，年增10.1%，為Q4單月新高。
友達去年第4季合併營收930.34億元，受到面板跌價影響，季減6.1%，年增15.5%。累計全年合併營收3706.85億元，年增36.8%，來到近七年新高點。
友達表示，2021年12月面板總出貨面積達227.8萬平方米，較11月增6.1%。2021年第4季面板總出貨面積達650.9萬平方米，較2021年第3季增加1%，與前一年同期相比減少4%。累計2021年全年面板總出貨面積達2,571.2萬平方米，較2020年增加0.6%。
友達今天股價帶量上漲0.65元，成交量逾9.88萬張，收22.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言