遠傳電信將於1/11及1/18進行災防告警訊息測試

股票變壁紙不稀奇，壁紙再變回股票，卻是難得一見的稀奇故事！半導體年度話題之一，打不死的力積電，在董事長黃崇仁手上，重整轉型，順利上市！什麼樣的精神，可以如此不屈不撓？

2022-01-10 13:55