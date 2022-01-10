遠傳電信將於1/11及1/18進行災防告警訊息測試
遠傳電信（4904）將於111年1月11日與1月18日上午09:00 - 11:00辦理災防告警細胞廣播訊息系統網際網路安全協定升級更新，更新完成後將會發布災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息之客戶無需緊張。
本次訊息內容如下：[災防告警系統測試]因配合政府政策，進行災防告警系統升級，造成不便，敬請見諒-遠傳電信關心您。
為持續確保民眾及早掌握災害資訊而努力，遠傳電信將持續針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行相關的更新與優化，落實政府政策，並不定期實施災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災、避災的效用！
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