台積電去年12月營收1,553億元 月、季、年同創歷史新高

台積電今（10）日公告去年12月合併營收1,553.82億元，月增4.8%，年增32.4%，創下歷史新高；去年第4季營收4,381.89億元，同步刷新歷史記綠；累計去年全年合併營收1兆5,874.15億元，再寫下歷史新高。

台積電財測預估去年第4季合併營收154～157億美元，以新台幣兌美元匯率28元計算，季營收約4,312～4,396億元，平均毛利率51～53％，營業利益率39～41％。

台積電法說會將在1月13日舉辦，除了去年的財報及今年展望外，法人關注包括半導體業庫存、毛利展望、先進製程進度、成熟製程市況、擴廠，及資本支出等議題。

台積電今日以628元開出，下跌6元，早盤一度下滑至627元，但在買盤低接下推升股價翻紅拉升至645元，終場收在643元，上漲9元，漲幅1.41％。