「郭懂發財金」來了！抽獎活動資訊看這邊

鴻海創辦人郭台銘小編今透過臉書表示，大家敲碗期盼的「郭懂發財金」活動又來了，虎年是郭台銘本命年，特製郭懂紅包袋「福貴永齡 虎虎生風」放入百元發財金，更特意把紅包發財金帶到郭懂出生的板橋慈惠宮財神殿，相信有媽祖娘娘的加持，「福貴永齡 虎虎生風」發財金紅包祝福大家虎年福貴臨門，好運連連。

郭台銘小編指出，368份虎年「福貴永齡 虎虎生風」發財金紅包如何取得呢？

活動方式：

1.進入活動表單猜郭台銘生肖 (答對才可獲得資格)，並非在此粉絲頁留言哦。

2.完整填寫真實姓名、電話、地址，若有缺漏資訊，即無法參加抽獎，恕不另外通知，一個人限登記一份（一個電話也只能有一次抽獎機會），重複登記將取消抽獎資格。

3.活動時間：即日起至2022/01/12中午12:00

4.公佈得獎：2022/01/13 18:00之前，粉絲團公佈得獎者（去中間名字）並傳送簡訊通知（需收到簡訊才算完成得獎，若因電話錯誤無法傳送簡訊，則不再另行通知，請確認填寫資訊）

5.寄送時間：2022/01/18 起寄送

6.數量：368個虎年「福貴永齡 虎虎生風」發財金紅包