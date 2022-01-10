旺矽去年12月、Q4及全年營收 三創歷史新高

測試大廠旺矽（6223）去年12月、第4季及去年全年營收三創歷史新高，主要由於該公司去年在全球探針卡領域成長，產量並登上亞洲最大廠，帶動營收逐月、逐季走高，也推升全年營收創下歷史新高，今年在HPC、5G長期商機成長下，仍將有利高階探針卡全年出貨表現。

旺矽去年12月營收不僅衝上6億元大關，並達到6.82億元，逼近7億元水準，月增15.24%、年增17.83%，第4季營收則是來到18.65億元，季增13.54%，年成長23.87%，累計去年全年營收則為65.08億元，年成長9.84%，包括12月、第4季及去年全年營收均是歷史新高表現。

探針卡大廠旺矽近年來不僅在全球探針卡領域逐漸站穩腳步，以產量來看旺矽已是亞洲最大廠，旺矽在產能逐步推升之後，也將發展重心放在高階探針卡領域，市場看好該公司未來可望因高階探針卡帶動整體營運成長。

旺矽為搶攻HPC、5G長期商機，近年將重心放在高階探針卡領域，另外，該公司新開發的MEMS探針卡去年也與合作夥伴共同打入台系IC設計供應鏈，終端應用為手機AP，今年可望開始挹注營收貢獻。