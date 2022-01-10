鴻海全球有效發明專利5.42萬件 美國占比超過三成最高

鴻海（2317）今（10）日在官網更新，全球有效各國發明專利超過5.42萬件，其中以美國和日本兩大市場為主，美國占比達33%，日本占比達30%。

鴻海集團持續在全球布局有效發明專利，今天官網最新統計數據顯示，鴻海集團在全球有效發明專利超過5.42萬件，其中在美國超過1.76萬件，占比約33%，在日本超過1.62萬件，占比約30%。

在中國大陸，鴻海集團有效發明專利也超過1.12萬件，占比約20.8%；在台灣，鴻海集團的有效發明專利件數達到5620件。

觀察專利領域，鴻海集團在電腦零組件相關占比約17%，半導體技術占比約14%，加工和檢測技術占比約13%，機器人與光學設備占比約12%，顯示裝置占比約11%。

2021年8月鴻海集團成立中央智權總處，合併納米中心智權部，以全新編制，針對集團智財各面向需求，提供專業服務；2021年8月起鴻海集團定期舉辦鴻海智權月會，促進各事業群智權單位溝通；2021年3＋3（電動車、數位健康、機器人3領域；人工智慧、半導體、新世代通訊3技術）領域專利提案約221件。