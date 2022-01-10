家登去年Q4營收創高峰 組織擴編因應客戶需求

家登精密（3680）於今(10)日公布2021年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣 4.06億元，營收持續高檔，其中本業成長不斷突破，去年第4季每月皆達3億以上水準，帶動去年第4季營收創高，全年度累積合併營收較前年成長24%。

家登指出，半導體年末強勁拉貨動能，為2021年劃下精彩的句點，強勢營收表現也延續到明年，揭開豐盛的一頁。

家登新的一年度承載著極具挑戰性目標，光罩載具產能持續滿載，在高市佔率中持續擴大領先版圖；而晶圓載具即將爆發驚人成長動能，有機會打破半導體淡季傳統。

為了確保晶圓載具的量產順利，家登指出，全生產線比照客戶規格，購置相同的清洗機、檢測機、尺寸及外觀量測機，斥資數億元打造最高規格製程標準，高階晶圓載具全產線將在第1季陸續到位，成為生產急戰力。

此外，企業社會責任、環境友善及勞工安全也是家登特別重視的一環，家登大客戶指派第三方公正單位至家登進行之RBA(Responsible Business Alliance)稽核，家登獲得滿分白金級證書，顯示家登不僅在半導體先進製程生產中成為客戶重要的供應商，在永續經營的成長道路上，也是最穩定、可靠的夥伴。

另外半導體展順利落幕，在這期間家登收獲了來自業界高度的興趣和關注，家登指出，將不負眾望，在新的一年專注衝刺生產目標，確保品質穩定，迎接今年的出貨高峰。

此外，家登指出，也進行組織擴編，成立專案團隊負責大中華地區的8吋及12吋晶圓客戶需求。今年度家登極具能見度的三項營運動能：光罩載具、國內晶圓載具、大中華地區晶圓載具，將並駕齊驅、三管齊下，一同為集團帶來可觀的營收表現，劃下新的營運里程碑。