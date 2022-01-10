年後轉職13年新高 這家傳產首度榮登跳槽夢幻名單榜首

距離虎年農曆年倒數三個禮拜，勞工朋友們準備換工作了嗎？是否曾因疫情關係，延後跳槽計畫？yes123求職網「年後轉職與海漂海歸調查」結果發現，高達九成四(93.6%)的上班族在虎年農曆年後「會想換工作」，比例不但高於去年的92.6%，以及前年的91.8%，更續創十三年以來新高；其中有七成二已經開始找工作，意味有67%上班族針對年後轉職展開行動。對於跳槽夢幻名單，近日因為發出40個月年終的長榮集團榮登傳產第一名。

調查顯示，93.6%年後有轉職意願的人當中，71.9%「已經開始找工作」，分成：42.9%屬於「尚未獲得面試機會」；19.7%屬於「獲得面試機會」；9.3%屬於「獲得錄取通知」。

對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前五名依序為：「不滿意薪水」(59.1%)、「沒有升遷機會」(43.1%)、「覺得現在的公司發展沒前景」(34.4%)，以及「公司福利不好」(31.1%)、「工作沒有發揮空間」(29%)。

整體而言，想在「年後轉職潮」之中脫穎而出，上班族更估計，平均得投遞17.3封履歷表，才有一次面試機會；同時面試過8.1家企業之後，才有可能得到一次錄取機會！因此換算下來，為了在年後順利換工作、找到新東家，恐怕需要投140封履歷。(17.3乘以8.1，約等於140.1)

年後換工作，在可複選狀況下，最想進入的前五大行業，分別為：「科技資訊」(32.6%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(31.6%)、「傳統製造業」(28.9%)，以及「金融保險與會計統計」(23.7%)、「批發零售與貿易」(22.6%)。

至於上班族跳槽的「夢幻名單」，若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是：「長榮集團」(31.5%)、「台灣高鐵」(30.4%)、「中鋼」(29%)，以及「台塑集團」(27.2%)、「統一集團」(26.1%)；至於六到十名部份，則分別為：「誠品」(25.1%)、「遠東集團」(24.1%)、「中華航空」(18.8%)，以及「王品集團」(17.8%)、「全家」(17.1%)。

「高科技產業」方面，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(45.2%)、「中華電信」(40.7%)、「鴻海」(32%)，以及「聯發科」(23.8%)、「華碩」(22.6%)；至於六到十名部份，則分別為：「大立光」(19%)、「日月光」(18%)、「台灣大哥大」(13.2%)，以及「聯電」(12.2%)、「台達電」(11%)。

「金融產業」部分，最嚮往進入的前五名，分別是：「富邦金」(30.5%)、「國泰金」(29.5%)、「中信金」(28.4%)，以及「玉山金」(27.2%)、「臺灣金控」(20.2%)；至於六到十名部份，則分別為：「兆豐金」(19.3%)、「台新金」(17.3%)、「合庫金」(16.4%)，以及「第一金」(15.4%)、「中租控股」(11.9%)。

三大排行榜，「長榮集團」首度於「傳統產業」組取得第一名；另外「富邦金」在「金融產業」組，是繼2020年後重返首位；至於台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組的八連霸。