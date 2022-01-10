敦泰旗下敦捷攜手台大 推偵測心律不整App

IC設計廠敦泰（3545）旗下敦捷光電於今（10）日宣布，攜手台大醫院、台大新竹分院，開發一套可偵測心律不整的「愛心鏡 RhythmCam」App軟體，目前已於台大醫院完成臨床實驗，是台灣第一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材App。

敦泰指出，上述App可提供一般民眾自行篩檢心律不整，再將量測數據輸出成專業分析報告，供醫師診斷參考，此款App也獲得2021年國家新創獎。後續將進一步與台大醫院及台灣各級醫療院所合作，希望擴大實施心房顫動的普篩。

「愛心鏡 RhythmCam」App直接利用手機鏡頭，結合敦捷經過多年開發的演算法，可達到與心電圖相當的篩檢與診斷的準確率。除了App量測以外，敦捷也已完成與台大醫院合作開發的追蹤雲端平台，每個人可依自己的時間安排隨時量測心律，自行檢視是否有心律不整，雲端平台可判斷並聯繫患者至台大體系各分院，接受醫生進一步診斷與治療。

台大新竹分院林廷澤主任表示，心房顫動是國人最常見的心律不整，一部份患者常有頭暈、心悸和胸悶等症狀，但大部份患者並沒有症狀。心房顫動已確定能增加中風、心臟衰竭和死亡等風險，若能提早發現，即時使用藥物預防與治療，能降低64％中風、21％心臟衰竭與死亡的機率。

敦泰提到，台大醫療體系將首度利用由衛福部認證的「愛心鏡 RhythmCam」App量測分析心律不整，希望透過台灣智慧手機的高普及率來進行心房顫動的普篩，而敦捷除此App之外，未來也會發展更多生理訊號感測模組與量測裝置。