金虎年紅包行情 凱基投顧估半導體掀財報效應

新冠肺炎Omicron變種病毒自去(2021)年11月底開始肆虐全球，伴隨年終人流活動頻繁，導致歐美近期新增病例出現垂直式陡升。凱基投顧表示，儘管歐美疫情再度攀升，預期對經濟衝擊非常有限，同時也看好農曆年前紅包行情將啟動，1月中旬即將迎來由台積電（2330）掀起的財報效應，支撐台股延續多頭。

虎年伊始凱基投顧看好半導體及電動車市場，並預期台積電掀開序幕的財報行情，將會再度帶動市場上修企業獲利，進而強化台股多頭續攻力道。首先，台積電將於1月13日舉行法說，有望將依循往例、釋出正面的財測；台積電若能釋出今年第1季營收季增率持平以上的目標，將強化市場對整體半導體產業淡季不淡的預期，而半導體族群占台股獲利比重約25~30%。其次是Tesla日前公布去年第4季銷售量大幅優於預期，凱基投顧也因此將Tesla 2022年銷售量預估，由125萬台上修至148萬台，這也將支撐電動車相關供應鏈未來一年的獲利展望。

針對Omicron疫情是否會再顯著影響經濟，凱基投顧觀察到三大重點：第一點是歐美新增死亡與住院病例，並未伴隨新增病例竄升而提高，意味醫療量能出現崩解的機率偏低；其次是歐美多國並未採取類似2020年3月經濟封鎖的極端措施，對經濟活動的衝擊將是可控；最後是最早出現Omicron病例的南非，其疫情最高峰已發生於去年12月中旬，近期新增病例僅剩最高峰時期的三成，預期這次Omicron疫情對經濟衝擊相當有限。

儘管台股中長期多頭格局不變，凱基投顧也提醒，短期震盪風險將會加大，主因市場投資人對目前的多頭氛圍已感到過分安逸，一旦有超乎預期的利空事件發生，將容易造成集體獲利了結的賣壓出現。伴隨著台股持續創高，用以衡量市場波動與心理的恐慌指數，最近一個月普遍降至10%以下，這種波動性過低情況若維持太久並不健康，不僅容易造成資產的泡沫，也容易對突發性利空感到錯愕。近期美國聯準會公布的會議紀要顯示前次會議過程已開始討論減債，偏鷹的訊號帶動殖利率竄升並引發風險性資產的拋售潮，即為突發性的利空。

凱基投顧說，投資人若要布局元月紅包行情，選股重心為財報與趨勢兼具的績優族群，如高速傳輸、伺服器、矽晶圓、網通、電動車、運動休閒等。