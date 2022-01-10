電競營運規模放大 動力樂觀看Q1營運

動力科技（6591）對2022年第1季維持審慎樂觀看法。受惠於電競元宇宙、NFT應用之浪潮助威，支援NVIDIA及AMD新款繪圖晶片的顯示卡將陸續推出，推進公司電競業務接單引擎動能熱轉，目前整體訂單能見度有一至二個月，雖2021年第1季營收基期較高，在電競事業營運規模持續放大，利基型散熱風扇產品穩定出貨下，今年整體營運仍有機會進一步成長。

該公司公告2021年12月合併營收2.02億元，受惠於年底電競產業傳統旺季催動，主要下游客戶對於公司電競相關散熱風扇產品的需求增溫，月增19.02％、年增35.76％，且改寫歷史單月營收次高；累計2021年第4季合併營收4.93億元，季增24.90％、年增0.96％；2021年全年合併營收18.39億元，年增16.54％，2021年12月、第4季、全年營收三創歷史同期新高。

動力表示，受惠於年底電競遊戲硬體消費旺季，以及元宇宙、NFT應用浪潮掀起電競遊戲市場之科技技術新賽局，創造占公司營收比重達八成之電競事業，其主要客戶對於公司高階電競及高效能運算系統(HPC)等級的相關顯示卡散熱風扇產品的需求持續攀升，加上上游繪圖晶片與相關電子零組件缺貨狀況逐步緩解，電競事業2021年銷售業績表現，較前一年度大幅成長16.63％。

不僅如此，包括5G伺服器、車用、智慧家電等相關利基型散熱風扇產品亦同步保持良好的出貨態勢，各事業齊步推進動力2021年第4季、全年營收表現逆勢再締新猷。

動力深耕各式直流無刷散熱風扇領域超過20年以上，擁有高度且獨立的製程整合實力，可縮減產品從設計到出貨時間，迅速應變市場趨勢以及彈性滿足客戶交期需求，手握包括大陸、台灣、美國、日本、歐洲等高達280件國際實用新型與發明專利，成為國內外知名電競PC/NB大廠之顯示卡散熱風扇不可或缺的重要夥伴。動力將隨著主要客戶需求持續攀升，良好的出貨動能有助推進動力科技未來營運更上一層樓。