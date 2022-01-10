夢幻跳槽企業出爐 長榮、台積電、富邦金居各產業之霸

為什麼別人公司的年終獎金總是不會讓人失望呢？yes123求職網今（10）日公布「年後轉職與海漂海歸調查」顯示，有高達九成四的上班族透露，在虎年農曆年後「會想換工作」，比率創13年以來新高。至於上班族的「夢幻跳槽企業」名單，高科技產業部分台積電（2330）八連霸、金融產業富邦金（2881）則是繼2020年後再度重返第一名，而今年發出40個月天價年終獎金的長榮（2603）集團更是首度於傳統產業組取得第一名。

想要獲得令人更滿意的收入自然是多數上班族計畫跳槽的首要原因，如果年後換工作，在可複選狀況下，最想進入的前五大行業，yes123求職網的最新調查結果顯示，分別為：「科技資訊」(32.6%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(31.6%)、「傳統製造業」(28.9%)，以及「金融保險與會計統計」(23.7%)、「批發零售與貿易」(22.6%)。

其餘六到十名的熱門跳槽行業，又分別是：「文教業」(19.5%)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(17.1%)、「運輸與物流倉儲」(16.1%)，以及「醫護與生技」(15.1%)、「大眾傳播與公關廣告」(14.1%)。

另，外商企業也成為上班族另一項跳槽指標。此次調查就顯示，在年後想換工作的人當中，竟然有高達八成九的人，考慮到外商公司上班，比率多於去年的87.1%，續創九年新高。同時希望進外商後的月薪，平均能比現在領的高出4,432元。在可複選狀況下，最優先考慮進入「美商」(77.7%)，其次為「日商」(54.9%)，以及「歐商」(32.4%)、「港商」(28.1%)。

至於上班族心目中的「夢幻跳槽企業」，又是由哪些公司上榜呢？此次調查發現，若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是：「長榮集團」(31.5%)、「台灣高鐵（2633）」(30.4%)、「中鋼（2002）」(29%)，以及「台塑集團」(27.2%)、「統一集團」(26.1%)；至於六到十名部份，則分別為：「誠品（2926）」(25.1%)、「遠東集團」(24.1%)、「中華航空（2610）」(18.8%)，以及「王品集團」(17.8%)、「全家」(17.1%)。

「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(45.2%)、「中華電信（2412）」(40.7%)、「鴻海（2317）」(32%)，以及「聯發科（2454）」(23.8%)、「華碩（2357）」(22.6%)；至於六到十名部份，則分別為：「大立光（3008）」(19%)、「日月光（3711）」(18%)、「台灣大哥大（3045）」(13.2%)，以及「聯電（2303）」(12.2%)、「台達電（2308）」(11%)。

「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「富邦金」(30.5%)、「國泰金（2882）」(29.5%)、「中信金（2891）」(28.4%)，以及「玉山金（2884）」(27.2%)、「臺灣金控」(20.2%)；至於六到十名部份，則分別為：「兆豐金（2886）」(19.3%)、「台新金（2887）」(17.3%)、「合庫金（5880）」(16.4%)，以及「第一金（2892）」(15.4%)、「中租控股（5871）」(11.9%)。

「年後轉職與海漂海歸調查」是由yes123求職網於2021年12月22日到2022年1月4日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,258份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%。至於企業部分，有效問卷共977份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。