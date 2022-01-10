福貞-KY去年合併營收78.15億元 創八年來新高

福貞-KY（8411）公布2021年12月合併營收8.67億元，月增12.2％、年增27.7％，創歷史同期新高，累計全年合併營收78.15億元，年增34.9％，亦創8年來新高表現。

金屬包裝容器產業旺季效應，推升福貞12月合併營收為全年表現最佳的月份，尤其迎合農曆年前送禮及冬季飲品商機，粥類飲品(八寶粥)及蛋白飲品(牛奶花生、杏仁露)等銷量明顯增加，帶動12月馬口鐵罐銷量較2020年同期達雙位數成長。

福貞表示，2018至2020年為金屬包裝容器產業及公司的調整期，公司逆勢大舉投資，配合主要客戶投入河南新廠建置，而得在調整期低谷反轉之際取得先機。

公司籌設新廠是基於主要客戶承諾一定的訂單基礎上，而新廠設立後更進一步幫助主要客戶擴大市場占有率，在雙方取得互利共贏效果下，福貞與客戶建立起更密切的合作夥伴關係，關鍵供應商地位也更形穩固。

隨著主要客戶的飲料銷量明顯增加，福貞去年合併營收達78.15億元，創8年來新高表現，並已接近2013年的86.4億元歷史新高。

而公司在已獲投審會核備購併近三年平均年營收約9億至11億元的TSMP台灣廠(包含鼎新金屬暨鼎立金屬包裝兩家公司)後，2022年合併營收挑戰新高機會濃厚。

福貞表示，2022年除併入TSMP台灣廠帶來的直接營收貢獻外，未來兩年公司在大陸的生產佈局效益更將加速發酵。

首先，由於已有配合主要客戶籌設河南新廠的成功經驗，公司今、明兩年在既有主要客戶已承諾訂單足以維持新廠基本營運所需的前提下，將會陸續在現有山東廠建立第二條生產線，與在陝西設立新廠，新增產能分別預計今年第3季與明年第1季挹注營收貢獻。

再者，福貞設立新生產基地，還有爭取潛在客戶訂單的考量，福貞說，河南廠與預計明年第1季投產的陝西新廠，在當地都不乏區域性飲料品牌業者，因規模較小，致遭受原物料成本上漲壓力巨大，在更大型金屬包材廠以供貨全國性品牌為優先，中小型廠又因環保政策趨嚴與產能有限等因素逐步退出市場下，促成福貞有機會爭取到新客戶。

展望2022年，福貞預期原物料價格有機會保持平穩，在二片式鋁罐產量持續攀高下，對於獲利提升將產生助益。公司亦持續投入馬口鐵罐產品差異化研發，希望藉少量多樣接單模式優化產品組合，並開發其他行業(非飲料)客戶，以增加高毛利產品比重。

此外，福貞在專注公司本業經營發展外，也長期關注及支持地方藝文活動發展，並以實際行動落實企業社會責任，日前贊助霹靂英雄《素還真》電影首映，支持傳統閩南布袋戲的創新推展，並獲得利害關係人的熱烈迴響。