鴻海砸10億元 投資新能源車基金

鴻海集團（2317）先前宣布與中國信託金控簽署合作備忘錄，將共同成立新能源車（Electric Vehicle, EV）產業基金，今（7）日晚上鴻海公告兩間子公司投資私募基金—和順興智能移動有限合夥，共計砸下10億元。鴻海指出，取得之目的主要為長期投資。

鴻海代子公司利億國際投資股份有限公司公告投資私募基金和順興智能移動有限合夥，交易金額為9億元。鴻海另一子公司富泰國際投資股份有限公司也公告投資私募基金和順興智能移動有限合夥，交易金額為1億元。

中國信託金控與鴻海科技集團去年7月簽署合作備忘錄，將共同成立新能源車產業基金，募集規模目標為新台幣50億至100億元，布局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的公司。

中國信託金控與鴻海科技集團正式建立新能源車基金上的夥伴關係。未來新創公司或資通訊、傳統製造業者若想進入新能源車的產業供應鏈，新成立的基金將能提供產業鏈結、資金資源與技術升級的服務。

中信金與鴻海先前皆表示，此次合作將可讓台灣的電子科技及傳統汽車產業，加入全球新能源車的領先陣營，促進台灣的產業升級與經濟轉型。市場人士指出，此項產業基金也將爭取國發基金支持。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，鴻海過去40多年的資通訊產業能力與全球化布局發展經驗，結合中信金控在金融市場的專業，雙方共同成立產業基金，將能活絡台灣的新能源車生態系，透過資金以及技術活水加快產業腳步，合力孵化半導體與資通訊之外的另一個護國產業。