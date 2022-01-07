群創去年營收3501億元 年增29.7%
群創公布2021年合併營收3501億元，與2020年全年營收2699億元相比，年增29.7%；面板產業去年上半年營運亮眼，雖然下半年面板報價走跌，但市場普遍預期，群創2021年有望賺進半個股本。
從整體出貨量來看，群創去年大尺寸合併出貨量共計1億4838萬片，與2020全年出貨量1億3370萬片相比，增加11.0%；中小尺寸方面，全年合併出貨量共計3億3,158萬片，與2020年全年出貨量2億9,170萬片相比增加13.7%。
觀察群創12月、第四季營收表現，群創去年12月合併營收265億元，月減0.3%、年減1.8%，第四季合併營收799億元，季減14.1%、年增2.4%。
而從出貨量來看，群創12月大尺寸合併出貨量共計1,211萬片，月增1.9%，中小尺寸合併出貨量共計2,961萬片，月增6.0%；第四季大尺寸合併出貨量共計3602萬片，季減5.1%，中小尺寸合併出貨量共計8213萬片，季減3.6%。
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