圓展運用AI科技 推出全新視訊會議「內容攝影機」
圓展科技（3669）宣布推出首款視訊會議內容攝影機AVer CAM130。圓展表示，隨著視訊會議逐漸成為商務溝通重要的方式，內容攝影機也變成視訊會議不可或缺的設備之一，CAM130搭載獨家AI技術，提供清晰的白板或螢幕畫面內容，為企業帶來體驗更好的視訊會議協作環境。
CAM130內容攝影機取得微軟雙認證，能和Microsoft Teams Rooms完美整合，且多項AI技術，不僅運用於電腦版，手機App版也能順暢使用，不再受限於會議環境；CAM130搭載SONY 4K感光元件，擁有120度超廣角鏡頭，使會議室白板一覽無遺、清晰入境，讓使用者的會議體驗提升到下一個層次。
CAM130內容攝影機具備先進的AI技術，搭配Microsoft Teams，只要偵測到影像中白板或螢幕的四個角，就能自動進行梯形校正，擷取並放大會議重點內容。
此外，當使用Microsoft Teams時，可透過AI技術自動加深白板上的字；若有人站在白板前，也會啟動半透明功能，讓遠端與會者也能清晰檢視白板內容。
而圓展獨家觸控螢幕閃爍清除技術，讓攝影機照射螢幕時，不在有閃動波紋，畫面清楚、內容不失真。
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