友達旗下創立空間 打造全台最大混合實境智能攝影棚

友達旗下專攻智慧育樂整合方案的子公司創利空間，為世新大學打造出全台最大的LED即時混合實境智能攝影棚，讓世新大學成為全亞洲第一個引進智能攝影棚的校園。

創利空間發揮強大軟硬整合能力，結合精細的LED顯示技術、好萊塢技術團隊即時影像追蹤，讓各系統同時完美協作，突破過往綠幕虛擬棚一切依賴後製的製作模式，催化全新影片製作流程，達到「所見即所得」的特效渲染。

創利空間以超過2200塊LED面板組合成寬15公尺，高6公尺，270度帶天幕的環形螢幕牆，佔地470坪，為全台規模最大的混合實境智能攝影棚。其高色彩覆蓋率、6000Hz的超高刷新率，讓畫面鮮麗豐富，維持細膩度和銳度；加上無限尺寸、無縫拼接的特性，打造出身歷其境的視覺震撼和3D擬真效果，建構出堪比星際大戰《曼達洛人》的特效場景。此類LED巨型即時混合實境智能攝影棚，未來可望在製片產業中扮演核心戰略裝置。

軟體方面，創利空間亦整合好萊塢團隊Glassbox Technologies的虛擬製作技術，透過即時影像追蹤攝影與高效電腦運算進行即時算圖，產生高度畫面融合與動態捕捉，讓拍攝者能在當下更自由、直接地構圖。

友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，「友達與創利空間很榮幸能參與世新大學智能攝影棚的建置計畫，從面板人機介面的核心優勢出發，結合生態圈，再次為智慧育樂場域落實數位轉型契機，重塑影視製片流程。透過此亞洲第一的產學合作，我們期待業界最新趨勢與學界接軌，讓LED智能攝影棚助力台灣人才釋放創造性，提升台灣影業在國際上的創作量能。」

世新大學校長吳永乾指出，「智能攝影棚顛覆傳統製作流程，其革新貫穿整體影視產業鏈，也將影響培育人才的模式。作為台灣影視人才的搖籃，世新大學欣見友達與創利空間打造的智能攝影棚引進校園，讓學子可提前掌握市場趨勢，大膽突破想像力，台灣人才將更具國際競爭力。」

傳統上後期特效的製作時間相當耗時，但智能攝影棚讓視覺效果在拍攝當下即時出現，大幅縮短製作流程，創意人員得以即興發揮。由於沉浸式擬真提高了可視化程度，創意人員也能以更準確的視覺形式捕捉創意。對演員而言，智能攝影棚能塑造逼真場景，讓表演者融入氛圍，表現更直覺自然。此外，也可大幅降低往返拍攝地的時間和金錢成本，而對疫情所限縮的移動、群聚等困境，更提供了最佳解決方案。