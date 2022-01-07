巧新2021全年營收74.88億元 創歷史次高

巧新科技（1563）2021年12月合併營收新台幣5.44億元，累計2021年全年合併營收達74.88億元，較2020年全年大幅成長37.64％，並刷新歷年次高記錄。

巧新表示，品牌車廠在全球汽車產業籠罩在晶片短缺的陰霾下，採取將晶片供應集中在高毛利車款策略，超跑與豪華汽車品牌客戶對於巧新旗下多款高度客製化的輪圈需求暢旺，推進整體輪圈出貨數量成長，促使公司雲林斗六廠之產能利用率持續維持在近滿載。鋁價上漲及碳中和國際趨勢，進一步催動庫存去化與再生鋁料客製化輪圈的業務動能強勁成長，在車用晶片短缺、美西與歐洲塞港等逆風影響下，巧新2021年全年營收表現仍逆勢較前一年成長37.64％。

巧新進一步表示，隨著減碳風潮掀起，品牌車廠加速電動車、新能源車款的生產，也將採用更多鋁製零組件以減少供應鏈製造過程中之碳排量，並滿足輕量化需求，巧新身爲全球超跑與豪華汽車品牌之鋁合金鍛造輪圈供應商，旗下客製化輪圈產品，結合空氣動力學，可同時兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，加上自有屏東熔煉廠可100％回收熔煉生產再生鋁，配合自有嚴謹的功能性、環境與安全等測試實驗室，讓再生鋁產製的輪圈有相同功能與安全，是車廠輕量化、節能環保不可或缺的重要夥伴，亦持續挹注公司訂單能見度維持良好前景。

在年的年度，於車用晶片短缺尚無法快速消弭，衆豪華汽車品牌車廠包括Lexus、LAND ROVER、保時捷、賓利等，積極推出休旅車車型、新能源車、電動車等全新車款與改款車款搶佔更多的市場份額，對於巧新客製化鍛造鋁圈接單與出貨動能有望保持一定水準之上，其次，公司於雲林及屏東廠擴增之CNC機台已陸續完成裝機並投產，在新訂單與新產能的挹注下，將可帶動公司營運表現更上層樓。