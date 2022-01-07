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愛德萬：晶片荒 測試設備交貨期拉長至少半年以上

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
愛德萬台灣董事長暨總經理吳萬錕預估今年測試設備仍會強勁成長。記者簡永祥/攝影
愛德萬台灣董事長暨總經理吳萬錕預估今年測試設備仍會強勁成長。記者簡永祥/攝影

半導體測試設備大廠愛德萬測試台灣董事長暨總經理吳萬錕今天表示，受到邏輯晶片需強勁，愛德萬今年晶片自動化檢測設備創下歷年最佳接成單，但也受到晶片及部分原材料短缺影響，設備交貨期拉長至少要半年以上，他並強調，受到成本上揚影響，公司不排除在新年度調漲測試設備價格。

雖然吳萬錕並未宣布會針對何款測試機台調漲及漲價幅度，但會在近期與客戶討論，希望能轉嫁部分原材料上漲成本。

愛德萬是全球記憶體最大測試設備供應商，不過近年來該公司推出的系統單晶片自動測試設備，市場滲透率拉升，愛德萬甚至併購提高階晶圓檢測板卡廠Altanova，將與愛德萬現有測試設備，提供涵蓋晶圓檢測板卡、測試底座等 整合晶圓檢測方案，預料今年中推出搶市，預料在晶圓檢測設備市場，讓客戶增加更多的選擇。

吳萬錕去年6月接替申請退的吳慶桓擔任愛德萬測試台灣董事長暨總經理，今日在年終媒體交流會中，針對今年測試設備的發展，提出上述最新的市況說明。

他說，5G、高效能運算（HPC）相關應用晶片需求強勁，愛德萬去年接單金額創下5,650億日圓的新高量，比公司原本上修的4,000億日圓還高。

他強調，除了晶片數量增加外，晶片設計複雜度增加，不僅測試要求大增，測試時間也是數倍增幅，帶動測試設備需求提升。

至於應用領域，則以車用、5G應用和高效能運算等採用先進半導體晶片測試是主要動能。

吳萬錕表示，系統單晶片自動化檢測（ATE）測試設備市場成長趨勢，和晶圓 廠先進製程布局息息相關。

他指出，今年半導體先進製程將進入3奈米量產，也為測試設備帶來成長動能。

他預估下波測試設備的成長動能是2奈米，從主要晶圓代工廠的時程，推算2024年會看到有測試設備訂單的需求，但放量將會落在2025年。

對於今年各項測試設備市況，吳萬錕引述市場研究調查機構數據預期，今年記憶體測試設備市場規模可到14億美元，年成長13%；系統單晶片測試設備規模51億美元，年成長23%；今年整體半導體測試設備規模可到99億美元，年成長19.2%，仍將是不錯的一年。

晶片 晶圓代工廠

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