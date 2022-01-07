蔡力行獲頒中央大學名譽博士 表彰其對產業卓越貢獻

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行今日獲中央大學頒授名譽博士學位，表彰他長期以來致力推動台灣半導體、積體電路設計及電信產業升級，展現卓然之國際化管理長才，對台灣科技產業發展影響深遠。現場聚集產官學各界菁英領袖到場觀禮與祝賀。

蔡力行1989年從美國返回生長的台灣，加入台積電從工程經理做起，多年來擔任許多重要管理職務，親身參與全球半導體發展快速起飛的黃金年代。2014年出任中華電信董事長，推動台灣電信產業的轉型與升級不遺餘力。2017年擔任聯發科技共同執行長迄今，促進我國半導體工業技術之開發與創新及產業升級成長，為台灣產業發展的卓越領導人物。

中央大學校長周景揚表示，蔡力行以豐富科技產業閱歷，影響力遍及海內外，是唯一在兩家最重要且最具代表性的半導體企業—台積電及聯發科技先後擔任領導者，是IC領域從萌芽到熟成的耕耘者，更是重要推手，提供台灣半導體產業源源不斷的成長動力。

科技的創新研發，最終仍要回歸基礎科學研究，中央大學在基礎科學的人才培養上，具非常扎實的基礎，引以為傲的實力。感謝蔡力行熱心推動產學合作，並在中央大學設置「蔡力行先生獎學金」，嘉惠學子，讓學生有機會站在巨人的肩膀上，看得更高更遠！

聯發科技董事長蔡明介親自參加觀禮，並致詞祝賀。他說：「對於蔡力行獲得該榮譽感到與有榮焉，也是實至名歸。雖然二人的留學、就業之路不同，但都選擇回到故鄉加入當時剛萌芽的半導體產業。由早期同業到成為上、下游關係，再到現在的工作伙伴，一起參與並見證了這個晶圓代工與IC設計新興商業模式的成功，也共同搭上了台灣由稻米到奈米電晶體的半導體產業發展列車。」

蔡明介進一步指出，蔡力行自2017年擔任聯發科技執行長四年多來，二人密切合作，看到他以其產業洞見、策略思維及獨特的領導力與執行力及用人理念，共同目標是讓聯發科技在既有的基礎上做到在關鍵領域技術領先，提供客戶價值，最終成為全球半導體產業中有獨特地位的真正一流企業。能夠有這樣具前瞻性及國際觀的領導者，是聯發科技也是台灣半導體產業之福。

今天的典禮中，蔡力行表示獲頒名譽博士學位是個人莫大的榮譽，同時也對一路上提攜的長官、師長、同事及親友表達感謝之意。

蔡力行提及，中央大學的校訓是「誠樸」。從經營管理角度來看，「誠」就是待人以誠、建立互信，有承諾就要盡一切力量做到。這樣才能和同仁、客戶、夥伴或社會大眾建立可長可久的關係。「樸」就是實實在在、不浮誇，不求表面的功力。在科技業當中，不論是技術研發、產品開發、生產製造都應如此。

蔡力行表示，經由獎學金的機會認識了來自不同科系的中央大學學生。他們簡報時口條清晰、內容實在，讓他深深感受到中大誠樸踏實的精神在學生身上展露無遺，相信這樣的學生出社會也會很成功。期望中大的誠樸校訓能對社會產生正面的影響。