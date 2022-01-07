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十銓去年12月營收6.38億元 年增15.68%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組十銓（4967）今（7）日公告去年12月營收為6.38億元、年增15.68%，累計2021年全年度營收達76.53億元，年增2.02%；十銓看好記憶體產業向上，加上公司持續拉高電競、工控高毛利產品占比，2022年營運目標朝年營收92億元邁進。

十銓表示，去年受疫情衝擊，導致長短料、供應鏈斷鏈、塞港缺櫃等狀況，十銓在逆境中適應變化拼成長，以堅強韌性且相信態度成就企業的格局，全年策略性產品銷量超越2020年。

十銓綜觀目前記憶體市場，PMIC、網通及車用IC等仍短缺，受到DRAM價格波動及需求變化，加上近期西安封城事件，使得供應鏈再次面臨調整產能與訂單策略，不過十銓認為DRAM供不應求將逐步獲得改善，後續疫情帶來的連鎖效應待觀察，至於5G、IoT、資料中心、伺服等龐大的記憶體需求仍在未消失，尚待拉貨動能重啟。

十銓積極搶攻全球市占率有成，旗下T-FORCE電競品牌佔居全球第三，且在北美電商平台及各大國際媒體登上Best Sellers，看好記憶體產業向上，持續拉高電競、工控高毛利產品占比，有助提升利潤，十銓將以彈性管理庫存能力及擴大銷售漏斗，隨時改善及調體行銷策略，2022年營運目標朝年營收92億元邁進。

十銓 記憶體模組 營收

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