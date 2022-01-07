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昔日飆股重挫 晶宏、亞信雙雙跌停失守季線

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（7）日開高走低收在18,169.76點，下跌198.16點，去年的IC設計強勢飆股也是重挫表現，晶宏（3141）、亞信（3169）雙雙跌停鎖死到終場，且同步失守季線。

晶宏去年漲幅居冠，一年時間股價漲幅達513.72%，大漲逾5倍；去年12月營收2.49億元，月減8.28%，年增63.66%；累計去年全年營收26.9億元，年增101%，法人看好有機會獲利挑戰1個股本，今年營收不看淡；基本面題材推升晶宏去年漲幅居台股之冠，但今日卻是開低後遭摜殺至跌停232元，失守季線。

亞信為聯發科（2454）家族概念股，去年12月營收1.2億元，年增61.4%，月減20.2%；累計去年營收13.2億元，年增81.7%，創歷史新高，法人看好，亞信去年獲利可望年增雙位數，改寫歷史新高。

亞信去年12月營收中斷連續7個月走高的表現，加上股價高檔修正壓力，早盤以237元開低後遭摜殺至跌停223.5元，直鎖死到終場，股價滑落至季線之下。

晶宏

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