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本土+4！境外新增58例再創新高 美國入境占最多

研揚去年營收寫三高 訂單能見度達今年Q2

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠研揚（6579）受惠零組件供貨轉佳，帶動去年12月營收再創新高、月增19%，同時研揚去年第4季、全年亦寫下新高紀錄。展望今年營運，研揚看好隨著零組件缺貨逐步舒緩，加上在手訂單充足下，今年首季營運表現將優於2021上半年，且訂單能見度已達2022年第2季。

研揚公布去年12月營收8.65億元、年增61.5%，單月營收續創歷史新高；累計去年第4季營收21.17億元，季增35.7%、年增50%，亦寫新高紀錄，表現符合預期。

累計研揚2021年營收63.48億元，年增7.6%，同步登頂；展望後市，研揚看好隨著零組件缺貨逐步舒緩，今年首季營運表現將優於2021上半年。

研揚總經理林建宏先前在法說會上指出，2021年B/B值預計平均可達1.7，因此對2022年營運狀況很看好，整個訂單能見度已達2022年第2季，是多年來少見的狀況。

林建宏表示，訂單主要來自核酸檢測、網路安全、自助結帳、半導體設備、人工智慧等陸續接到大單，整體來看，從在手訂單推估，2022年營收至少增長10%，且因零組件缺料狀況進一步改善，預期毛利率表現將優於去年。

新冠疫情帶來PCR檢測、自助結帳設備、網路安全等新需求，相關業務在2021年都取得不錯成績。同時，半導體晶片的大缺貨也讓相關廠商看好產業前景，進而大舉投資擴產，讓研揚取得半導體廠及半導體設備廠不少訂單。

此外，研揚近年全力衝刺人工智慧商機，應用面涵蓋得來速、自駕輔助系統及車聯網（iRSU）等領域，目前進行中的專案數達164個，潛在商機達4,160萬美金（新台幣約11.5億元）。

林建宏指出，儘管2021年全球仍處於新冠疫情陰影，但客戶AI投資並沒有停止，2021年專案數量還比2020年還多，預估AI業務對公司營收占比將從過往僅1-2%，未來有機會提升到一成比重。

研揚 營收

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