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台積電來了 苗栗辦徵才招募60名技術員

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗就業中心1月12日上午9點至下午1點，辦理今年首場現場徵才活動，19家廠商，釋出1400個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗就業中心1月12日上午9點至下午1點，辦理今年首場現場徵才活動，19家廠商，釋出1400個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

台灣積體電路製造公司竹南廠今年量產，將於1月12日在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心現場徵才活動，招募60名日夜輪班技術員，工作地點包括竹南、竹科及龍潭廠。

苗栗就業中心（地址：苗栗市中山路558號）1月12日上午9點至下午1點，辦理今年首場現場徵才活動，邀請台積電、聯電、力晶積電、京元電子、智邦科技、信邦電子、盟立自動、群佳科技、聯合再生、春秋光學、薰衣草森林、全家便利商店、大潤發、富田電機、聯府塑膠、厚生玻璃、台灣東陶、青志金屬，及格蘭富等19家廠商，釋出1400個職缺。

苗栗就業中心表示，此次徵才廠商包含科技業、服務業及傳統產業，職缺多元且工作地涵蓋苗北、苗中和苗南，有意願在農曆年後轉職或就近工作的民眾，可至現場應徵。

值得一提是晶圓代工廠雙雄台積電與聯電同步大舉徵才，分別招募60名日夜輪班技術員，及180名夜班技術員，台積電位在竹南的先進封測廠，預計今年開始量產，招募職缺工作地點包括竹南、竹科及龍潭；聯電技術員工作地點在新竹市，公司提供交通車，方便苗栗居民往返。

苗栗就業中心提醒，參加的民眾請配戴口罩，活動當天將量測體溫、酒精消毒及實名制登記入場，更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上網台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂臉書粉絲團，撥打0800777888查詢。

徵才活動 台積電

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