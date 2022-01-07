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電腦週邊營收靚 群光、光寶、達方改寫新紀錄

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電腦週邊營運強強滾，群光電子（2385）去年12月、第4季與全年營收改寫歷史新高外，光寶科技（2301）去年 12月營收續創去年月營收新高，也改寫27個月新高，達方（8163）去年營收則改寫近19年新高。

群光去年12月自結合併營收逼近百億達99.9億元，年增大幅跳升20%，寫下同期新高，帶動去年第4季合併營收297.9億元，季增9%、年增亦高達17%。累計2021年自結合併營收達1,075.6億元，年成長13%，與第4季營收同步創下歷史新高。

群光去年下半年商用背光筆電鍵盤出貨大增，拉升鍵盤單價，影像模組與電源產品也出貨暢旺，拉動去年營收表現，並超出公司預期。今（7）日群光股價無懼大盤回檔持續攻高，早盤上揚2.24%。

達方2021年12月24.69億元，較上月減少8.48%，較去年同期增加14.29%。2021年第4季合併營收季增7.61%。累計2021年自結合併營收為279.88億元，較去年同期增加25.14%，同步改寫近19年新高。

光寶12月合併營收150.58億元、月增1%，續創今年月營收新高，也改寫27個月新高；第4季合併營收為445.69億元，季增6%、年增9%；受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計2021全年合併營收為1,648.27億元，年增10%。

光寶指出，光電部門12月份營收佔整體之19%；受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、綠能應用等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，光電部門營收年增8%。

雲端及物聯網部門月營收佔整體之25%，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增5%。

資訊及消費性電子部門營收佔比達56%；其中，筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升以及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收年增15%。

營收 群光 雲端運算

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