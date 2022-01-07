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聯電去年12月營收創歷史新高 法人評價維持買進

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

受惠市場需求依然強勁，聯電（2303）8吋及12吋廠產能持續滿載，去年12月營收為202.79億元，月增3.14%，連續三個月創下單月歷史新高，累計去年第4季為590.98億元，季增5.71%，也創下歷年單季新高；累計2021年全年營收累計達2,130.11億元，年增20.47%。

法人機構表示，儘管終端市場不時傳出重複下單與需求反轉雜音，聯電表示部份市場正經歷溫和修正，但並沒有影響整體產能利用率，市場庫存水準還是很健康，這將持續到2022年。而且被修正的訂單，立即被其他客戶補上，客戶的隊伍還很長。

以聯電的訂單來看，在5G和電動汽車等大趨勢的推動下，市場需求持續超越供應面，推升聯電晶圓出貨量及以美元計價ASP；市場預估聯電去年第4季晶圓出貨量季增1~2%，產能利用率100%，整體毛利率因ASP成長和產品組合改變，將較上季提升至約37~39%左右，預估單季每股稅後純益（EPS）1.27元，全年有4.45元水準。

分析師表示，聯電2021年資本支出23億美元，年增148.66%，主要是聯電董事會已經批准一項投資計畫，將擴大聯電在台南科學園區的12A廠第6期（P6）產能，將與多家客戶共同擴充在台南科學園區Fab 12A P6廠區產能，客戶以議定價格預先支付訂金方式，確保取得P6未來產能的長期保障，就是產能負載保護機制。

預估聯電2022年產能年增6%，其產能增加主要是來自P5，以28nm為主，有助公司ASP提升，並帶動營運表現，因此，投資評等為買進。

聯電

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