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SparkLabs Taipei 7組新創團隊展成果 宣布今年拓南部據點

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國際新創加速器SparkLabs Taipei 今（6）日於台北舉行DemoDay 6，7組新創團隊向投資人與潛在合作夥伴展現成果。SparkLabs Taipei管理合夥人邱彥錡表示，去年全球市場動盪不安，更顯示科技創新帶來的價值，今天展示的團隊，業務涵蓋人工智慧、遠端教育、行銷科技與電商解決方案、虛擬實境影像科技等，結合後疫情時代全球人們逐漸網路化的新常態工作生活模式，並開啟虛擬實境娛樂的多元想像。

SparkLabs Taipei 2018年成立，投資並培訓近50組新創團隊，2021年紛紛交出漂亮成績單。包括Influenxio 獲DCM Ventures 注資，ParseMe獲精誠轉投資的Gemini Data 併購，Just Kitchen在海外多市場掛牌上市，耐能智慧募資累積超過一億美元、Pickupp 以 3,700 萬美金完成 B 輪融資。近期有FunNow也宣布完成1,500萬美元的B輪募資，並透過國際策略投資人深化海外布局。

SparkLabs致力協助產業進行數位轉型、透過科技新創為企業帶來創新，今日也宣布擴編團隊，2022年將在南台灣開設新據點。邱彥錡表示，因持續接獲南部大型企業詢問與新創合作的機會，中南部擁有許多具發展國際市場潛力的優質新創，近期會宣布擴大營運新計畫，希望與新創團隊、企業高階主管與投資人，共同建構更多元且國際化的新創生態系。

SparkLabs Taipei 國際創投基金暨新創加速器，包括SparkLabs Taipei 加速器每年有兩梯次，為新創團隊進行三個月密集培訓。以及SparkLabs Taipei 國際創投一號基金目前規模超過上億台幣，由中國信託集團領投，另有企業與數名台裔矽谷天使投資人參與，目標「以台灣暨矽谷資金，投資台灣新創」。2018年進駐台灣科技新創基地（TTA），投資領域包括物聯網、人工智慧、金融科技、數位醫療、工業自動化等領域。

天使投資 創投基金 募資

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