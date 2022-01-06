小米反駁NCC 強調不會回傳手機用戶個人行為

國家通訊傳播委員會（NCC）今（6）日指出，在小米Mi 10T 5G手機中，發現部分內建軟體具政治敏感詞彙檢查功能，恐有資安回傳疑慮；對此，小米晚間9點正式回應：「小米非常嚴肅地審視並謹慎以待，我們再次重申小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。」

小米指出，NCC報告內指出的MiAdBlacklistConfig檔案，是來管理廣告商於小米自有APP中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。這一做法在智慧型手機與社群網站規範管理（例Facebook廣告政策或Google Ads內容條款等）是很常見的做法與規範。

小米再一次強調，用戶隱私安全是小米的奮鬥方向，會以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。