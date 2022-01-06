台灣小米否認手機限制用戶行為 強調遵循本地法令
NCC今（6）日發出新聞稿，直指台灣小米銷售的Mi 10T 5G手機可能限制個人傳訊，有回傳使用者隱私資訊疑慮，將依法調查。台灣小米剛剛表示，對NCC的說法，非常嚴肅地審視並謹慎以待，重申小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。
台灣小米指出，NCC報告中說明的是小米對廣告管理軟體的使用，NCC報告內指出的MiAdBlacklistConfig檔案，主要管理廣告商於小米自有App中推送的付費廣告內容，保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。這一作法在智慧型手機與社群網站規範管理（例Facebook廣告政策或Google Ads內容條款等）是很常見的作法與規範。
台灣小米強調，用戶隱私安全是公司奮鬥方向，並以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。
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