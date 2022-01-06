台數科小金雞「鑫傳國際」 7日將登錄興櫃

台灣第四大有線電視業者台數科集團旗下子公司「鑫傳國際多媒體科技」（6856）將於7日完成登錄興櫃交易。這也是繼2019年台數科跨螢LINE TV 打破有線電視與OTT界線後，再度創業界之舉。

台數科集團董事長廖紫岑表示，鑫傳在台數科集團長達20多年，2018年至2020年每年每股稅後純益都四、五元，穩定獲利，是集團小金雞，如今結合電商、內容、頻道三方資源，搭上5G時代來臨，可望打造出獨一無二的數位匯流生態系。

鑫傳國際多媒體將在7日正式興櫃交易，這也是台灣數位光訊科技集團（6464）在2015年上市後，第一家集團獨立出來申請上櫃的子公司，營業項目以經營電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售為主，1997年成立，資本額2.4 億元。

廖紫岑身兼鑫傳董事長，他自詡鑫傳擁有三個「金」字招牌。第一個金就是擁有稀有的電視購物執照，2018年成立的「美麗人生MAY LIFE」電視購物目前在全台有線電視系統已經有84% 上架頻道，在電視收視族群的年長者與家庭主婦中，電視購物仍擁有一定的支撐力與互動性。

依經濟部統計處資料顯示，2020年度電子購物營業額已達2,412億元，年增率高達16.09%。廖紫岑表示：美麗人生將積極地跨足電商也不排除合併其他電子商務標的，將會是鑫傳未來發展的重點。

去年11月美麗人生更創下電視與網路雙直播的平台導購方式，與「LINE購物平台」深度結盟並搭配直播平台「就醬播」及「寶藏屋」共同合作，舉辦首場公益直播購物活動，協助台南時令農產、雲林監獄及庇護工廠販售產品，短短不到20分鐘，線上參與人數超過30萬人。

廖紫岑表示，第二個金是內容產業的平台串連與內容的原創，跟OTT平台LINE TV 的合製也進行多項內容深度合作計畫，包括地方新聞在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，合製微文史節目「LO叩敲敲門」，也創下兩百萬點閱次數的佳績。

廖紫岑認為，內容為王已經是不變的趨勢，鑫傳做了20餘年的在地內容，質量俱優，連連獲獎，讓更多人看到是首要之務，因此在有線電視與OTT平台雙管齊下，中台灣生活網的新聞自2021年底起，除台數科所屬的系統台之外，大台北地區的凱擘等系統業者也同步在上架，已經有將近193萬收視戶，可以在電視收看到中台灣生活網的節目，另外在OTT平台的延伸，鑫傳去年底在LINE TV開設主題館「人文紀實館」，提供人文紀實到多元關懷、地方文史、專題報導到新聞紀實，總超過20餘個原創節目，每日更新150分鐘的在地新聞，開館一個半月來，創下了近8百萬的累績觀看人數。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE在台灣的滲透率確實相當高，台灣擁有2,100萬的月活躍用戶，在這樣基礎之上，可以把原創的內容留在台灣，成為一個有文化影響力的平台，因此對於未來的發展有高度的期待。

鑫傳跟LINE TV 除內容合作之外，在數位廣告銷售也結合在地電視與網路電視的聯盟效果，鑫傳擁有7家線電視系統台廣告業務，是中南部最大廣告平台代理商。近年來並與 LINE TODAY、LINE TV 策略聯盟，共同製作節目及銷售廣告，結合傳統有線電視頻道與網路平台，達到數位媒體與傳統電視的加乘效果，成為中南部地區最佳廣告露出平台商。

廖紫岑表示，第三個金則是陪伴產業，鑫傳旗下有兩個衛星電視頻道，冠軍電視與冠軍夢想台，每年有二億多元的營收，在長輩收視戶中，佔有相當大的優勢。

廖紫岑表示，如何讓這些長輩可以享受更多科技進步的資源，把陪伴產業科技化、人性化，支持更多新創團隊投入長照的陪伴產業也是衛星電視轉型的重點，目前已經跟瑪帛科技合作，讓各種健康、運動、娛樂的互動課程，讓長輩透過家中電視可以居家學習。

廖紫岑表示，鑫傳到資本市場公開發行，是有線電視產業數位轉型的重要的一步。在5G時代來臨，產業轉型光靠翻轉還是不夠，要有穿越力。元宇宙啟動，從電子商務的爆發與OTT眼球商機的競合，以致攸關社會企業責任的陪伴產業開創，鑫傳也許不是產業裡規模最大的公司，但一定是最獨特的生態系公司，透過三金產業的數位串連，加上二十餘年的穩健財務體質，是非常值得信賴與期待的公司。