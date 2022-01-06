去年上半年五大陸品牌手機 App資安初測全不合格

國家通訊傳播委員會（NCC）去年對品牌手機的內建軟體進行資安抽測，結果令人心驚。去年上半年抽測5家中國大陸品牌手機，結果初測「全不合格」，複測才過關；下半年抽驗10家品牌手機，結果竟只有蘋果iPhone 12合乎台灣資安規範。

NCC表示，暫不能公告其他9個品牌手機。但因NCC抽測的是「銷售量佳」的手機，大陸知名品牌手機恐都榜上有名。

NCC表示，為使智慧型手機製造商重視內建軟體資通安全，促使製造商積極送測取得手機資安標章，讓消費者放心，2019年起開始推動手機內建軟體資安抽測；為督促製造商對手機版本更新後也積極送測， 更提高抽測頻率。

NCC去年上、下半年針對未取得資安認證、經電信事業統計在2020年下半年銷售量較高5款大陸廠牌手機、2021年上半年銷售量較高之10款不同廠牌智慧型手機，辦理手機系統內建軟體資通安全檢測作業。

NCC表示，先抽測的5款大陸廠牌手機初測都不合格，複測及完成改善程序後才通過檢測；去年下半年抽測的10款不同廠牌智慧型手機，有9款未通過，NCC已函送初測報告請手機製造商改善，要求廠商全數改善。

NCC表示，手機資安威脅與日俱增，考量台灣資通產業標準協會（TAICS）公告之「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」，針對資料保護、程式執行安全及傳輸保護均訂有相關檢測項目。檢測也針對應用軟體及通訊協定應有之個資保護及加密機制，從TAICS公告之測試規範中跨級別挑選10個基本項目進行檢測，主要包括「內建軟體應將帳號、通行碼或金鑰儲存於作業系統保護區內或以加密方式儲存」、「內建軟體具備付費功能時，應使用多因子或強驗證進行用戶身分辨識」、「內建軟體應避免交談識別碼遭重送攻擊」、「與付費功能伺服器間傳輸，應使用安全之加密演算法」、「不可於執行期間將敏感性資料儲存於系統日誌檔案」、「存取敏感性資料前，應取得使用者同意」等項目。

去年上半年抽測5款大陸廠牌智慧型手機（REALME C3、OPPO A72、VIVO Y50、MI NOTE9 PRO、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE），初測都未通過，經改善後複測才通過。

去年下半年抽測10款不同廠牌智慧型手機，初測只有APPLE iPhone 12通過，另外9款手機內建軟體不符測項要求，暫不予公布，已函請手機製造商積極配合改善。

NCC也強調，即使通過檢測之各款手機，僅代表其系統操作等內建軟體版本在檢測當下符合測項要求；但目前資安事件層出不窮、駭客攻擊手法日新月異，通過檢測的手機，並不能保證未來手機之安全性，手機內建軟體如有更新版本，手機製造商應就更新部分重新檢測及驗證，始能維持其通過之資安等級。另外，手機資安風險更包括民眾「自行安裝」之App及使用習慣等，民眾仍須提高資安風險意識及警覺性，選擇值得信任的手機及App。