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業內：DDR3等利基型DRAM將止跌反彈 需求春節後回升

集微網 / 集微網

集微網消息，業界預測，DDR3等專用DRAM價格最早將在第一季度結束後止跌反彈，需求將在2月農歷新年後回升，而隨著韓國供應商逐步退產，台灣供應商將獲得大量訂單轉移。

據《電子時報》報導，消息人士指出，台灣的DDR3供應商發現，一些客戶更願意接受漲價，尤其是4Gb和更高密度的DDR3晶片的客戶。

與此同時，中國存儲晶片公司正在提高DDR3的生產收益率，為進入DDR3領域做準備。不過消息人士認為，DDR3晶片價格短期內應不會受到供應方面的影響。

存儲晶片設計公司晶豪科技表示，最近的現貨價格波動對該公司的ASP的影響有限，預計2021年第四季度公司毛利率將維持在40%以上，ASP增長基本持平。隨著非存儲晶片短缺開始緩解，需求將在2022年第一季度逐步回升，晶片價格將向上調整，以反映2022年第二季度強勁的客戶需求。

南亞科技去年12月收入同比下降4.4%至新台幣69.4億元，原因PC需求疲軟，以及客戶希望在季度末清理現有庫存以結算帳目。然而，南亞科技對其未來前景仍持樂觀態度，計劃從2022年上半年開始提高10nm級晶片的產量。這一進程的加速將提振南亞的整體銷售量。

漲價

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