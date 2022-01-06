英偉達等晶片公司高管表示 缺晶至少到下半年前不會改善

集微網消息，晶片公司高管表示，從電腦遊戲玩家到汽車製造商，對於晶片買家來說，短期內導致價格上漲和生產延遲的晶片短缺問題不會得到解決。

據彭博社報導，英偉達CFO Colette Kress當地時間周三（5日）在摩根大通科技/汽車論壇上表示，該公司預計下半年的供應將有所改善。值得一提的是，目前英偉達生產的GPU報價比零售價高出數千美元。

在其之後，其他晶片公司的高管也發表了一系列演講，類似地重申了他們對晶片供需何時可能達到某種平衡的展望。大多數公司表示，在2022年年中之前不會看到任何改善，甚至許多公司還表示，即便到那時也不會改善。

與其他外包生產的晶片製造商一樣，英偉達一直難以確保足夠的供應來滿足需求。這一瓶頸甚至讓蘋果遭受損失，該公司曾表示，上個季度因無法獲得足夠的零部件而損失了逾60億美元的收入。

對於代工廠格芯來說，晶片用途的激增以及提高產能所需的時間意味著，今年的形勢將難以緩解。CEO Tom Caulfield在論壇上表示:「很難想象未來兩年我們會不談論供應問題。」、「我認為2022年不會有任何緩解。」

汽車製造商因為無法獲得對其產品至關重要的電子元件而損失了數十億美元的收入。相關晶片供應商對何時能夠更快完成訂單持謹慎看法。

安森半導體CEO Hassane El-Khoury表示，到今年年底，需求將繼續超過供應。該公司的晶片控制著車輛的電力分配，尤其是電動車

另一家主要的汽車晶片供應商Analog則略顯樂觀，CFO Prashanth Mahendra-Rajah表示，在7月結束的第三財季之前，不斷增長的訂單將消耗掉所有的供應。預計第四季度將大幅提高供應產量。

所有的高管都認為，目前還沒有跡象表明存在可能導致庫存過剩、隨後需求崩潰的囤積行為