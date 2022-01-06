KKcompany投資NFT KKBOX也加入元宇宙行列

亞洲最具影響力聲音社群品牌 KKBOX 年度盛會「2022 KKBOX 風雲榜」，今（6）日首波公開第 17 屆 KKBOX 音樂風雲榜「年度風雲歌手」及「2022 潮流新聲」演出陣容，同步揭曉第 2 屆 KKBOX Podcast 風雲榜「年度風雲 Podcast」。今年風雲榜以「Our Voice #就是我們」為主題，展現聆聽數據與互動行為交織組成的年度成果。每年KKBOX聽眾期待的風雲榜音樂會，則在2月26日晚間舉行，索票活動則從今日起跑。

KKcompany集團去年底更名，今年迎來集團新的元年，KKcompany更跟上元宇宙、NFT行列，集團除了五大事業體之外，內部的創業組織加速器還培育KKLab與OurSong兩個新創組織。OurSong為NFT音樂平台，也是KKCompany跨足區塊鏈、NFT應用的第一步，近期發行了「師園鹽酥雞NFT」，是全球第一家NFT 台式炸雞店，可在平台上點餐。

KKBOX總經理黃嘉宏表示，去年風雲榜音樂會擴大為室內、戶外的「催下去」音樂節，已經提供AR、VR等技術應用在活動中，KKBOX不會在元宇宙缺席，已經有合作夥伴，未來會公開合作計畫，KKBOX將以聲音內容、創作形式的提供者，結合科技力量，參與元宇宙，因為「聽聲音」是不分空間、時間的活動。

另外，在OurSong一炮而紅後，未來KKBOX也會加入NFT計畫，包括將風雲榜的元素，或是有稀缺性、值得保存的歷史或是創新，都可以做成NFT，他看好NFT的趨勢，不管新或舊的產品，只要具有潛力，都可以透過NFT作永久保留或增值，KKBOX也可幫助音樂人透過NFT有更好發揮機會。