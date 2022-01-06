氣立2021年營收20.27億元創新高 接續瞄準智慧商機

氣動元件大廠氣立（4555）公布2021年12月合併營收1.37億元、年增0.6%；全年合併營收20.27億元、年增28.7%，創歷史新高。展望未來，氣立營運動能可望受惠由智能工廠延伸至智慧城市、智慧家庭等商機，逐步穩定成長。

展望今年第1季，氣立說，多數廠商已習慣和疫情共存，因此雖然農曆年前依舊陸續有客戶提前備貨，但力道未如去年強勁，第1季應維持和過往正常的營運狀態，直至第2季消費性產品拉貨需求提升，營運成長動能才會較為顯著。

氣立表示，隨著5G、AI、IoT的發展越來越成熟，衍生出相當可觀的智慧家庭、智慧城市商機。

根據調研機構Omdia報告指出，2020年到2025年全球智慧家庭產業年複合成長率為24.1%，到了2025年可望達到1,780億美元的市場商機。此外，Frost & Sullivan研究也提到，到了2025年全球智慧城市市場規模將達2兆美元，智慧產業前景不容小覷。

以智慧家庭產品來說，小米、Apple等品牌大廠均將其列為未來主推重點項目，且為了讓智慧家庭加速普及，Apple、Amazon、google等共同合作的智慧家庭標準計畫－Matter也預計今年中正式上線。

未來只要有Matter認證的智慧家電，就可以受控於不同品牌的語音助理，擺脫現有侷限單一品牌操作的不便，勢必有助於相關產品的銷售。

而智慧城市涵蓋智慧交通、醫療、政府、消防、停車、監控等，目前都處於積極發展的階段，如上市公司和碩（4938）集合近50家台廠成立「5G智慧杆標準推動聯盟」國家隊，劍指全球智慧城市商機，在在顯示出未來可期的成長性。

調研機構Gartner報告中也提到，智慧城市至少需要15至20年才能具備初階功能；而打造智慧家庭生活環境，也需要5至10年時間才能成形。

法人表示，目前全球正處於傳統產品汰換成智慧產品的轉換期，在這段時間最需要的就是產線提升與大量生產設備的應用，而這些都是推升氣立產品銷售的重要關鍵助力。