快訊

華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

宏達電去年12月營收5.76億 月增24.33%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電（2498）今（6）日公布去年（2021年）12月合併營收5.76億元，月增24.33%，年減6.35%，累計去年全年合併營收52.53億元，年減9.52%。圖／聯合報系資料照
宏達電（2498）今（6）日公布去年（2021年）12月合併營收5.76億元，月增24.33%，年減6.35%，累計去年全年合併營收52.53億元，年減9.52%。圖／聯合報系資料照

宏達電（2498）今（6）日公布去年（2021年）12月合併營收5.76億元，月增24.33%，年減6.35%，累計去年全年合併營收52.53億元，年減9.52%。

宏達電在2022美國消費電子展發表全新產品和內容，包括以5G專網和邊緣計算的無線VR體驗、VIVE Focus 3首個inside-out追蹤器 - VIVE腕帶式追蹤器與VIVE Flow的醫療健康類新內容等。

宏達電VIVE Pro 2獲得本屆CES創新獎，董事長王雪紅表示，「我們秉持開放與包容的理念，致力於為人類提供無縫式體驗，希望透過更便捷的VR沉浸式體驗，我們將創造一個嶄新的機遇，刷新人們探索世界、學習和休閒的體驗，進而持續拓展XR技術的遠景」。

宏達電在虛擬實境業務上積極拓展，繼日前與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座5G XR O-RAN實驗場後，近日雙方聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從5G應用商角度出發，分享HTC整合VR串流技術、5G專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引30多家創新業者齊聚交流探索全新內容創作方式及應用開發。

在虛擬實境的人才深耕與教育推廣上，宏達電與臺北醫學大學成立食品安全VR教學資源中心，利用虛擬實境方式進行食品安全教育，可讓食品從業人員在虛擬的作業環境中，如餐廳、工廠或是中央廚房，充分體驗實際作業流程，新進員工或學生也可在安全的環境下進行訓練，提前瞭解作業環境及相關設備而無須實際進入場域操作，可有效防止人員對於作業不熟悉而產生的錯誤，造成企業損失。

至於當紅的元宇宙布局上，宏達電說，VIVE ORIGINALS搶先推出全球首創全息音樂元宇宙BEATDAY，結合容積攝影、區塊鏈與XR等新科技，推出行動版全息MV，突破既有演出型態，將音樂影像體驗再進化。

另外，BEATDAY攜手美秀集團及大嘻哈時代推出PC版全息演場會，也首度曝光VR版本，宣告元宇宙音樂體驗世代來臨，正式提供用戶跨裝置全平台的全方位服務包含PC版、手機版及VR沉浸式體驗。

宏達電搶年節商機，在歲末年終推出新一代真無線藍牙耳機HTC真無線藍牙耳機Plus黑、白雙色，擁有ANC主動降噪及IPX5防水功能，在HTC網路商店販售，搶搭禮品熱潮。

真無線藍牙耳機 宏達電 VR 虛擬實境 元宇宙

延伸閱讀

元月行情該押寶 元宇宙還是半導體族群 ？

中華電 布局沉浸式體驗

看好元宇宙發展 霹靂：新創作媒材與新商業模式

宏達電結盟萬代南夢宮影業 原創動漫IP明年問世

相關新聞

宏達電去年12月營收5.76億 月增24.33%

宏達電（2498）今（6）日公布去年（2021年）12月合併營收5.76億元，月增24.33%，年減6.35%，累計去年...

氣立2021年營收20.27億元創新高 接續瞄準智慧商機

氣動元件大廠氣立（4555）公布2021年12月合併營收1.37億元、年增0.6%；全年合併營收20.27億元、年增28...

合晶矽晶圓產能供不應求 上半年價格逐季調漲

半導體矽晶圓廠合晶接單暢旺，產能供不應求，上半年產品價格將逐季調漲，第1季估計將調漲1成，第2季漲價幅度尚待進一步評估

IDC：2025年亞太區物聯網支出120,834億元

根據國際數據資訊（IDC）最新發布的 IDC 全球半年度物聯網支出報告表明，亞太地區（不含日本）物聯網 （IoT） 支出...

友達攜品牌業者 CES秀高階IT產品、未來車智慧顯示應用

友達（2409）今年於美國消費性電子展CES 2022期間，攜手全球知名電腦品牌業者宏碁（2353）、華碩（2357）、...

大數據的廣泛應用超乎你的想像

近年來隨著網速提升、運算能力的提高、物聯網技術的成熟，我們每天都在製造和儲存非常龐大的數據量，促使大數據的應用越來越多面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。