宏達電去年12月營收5.76億 月增24.33%

宏達電（2498）今（6）日公布去年（2021年）12月合併營收5.76億元，月增24.33%，年減6.35%，累計去年全年合併營收52.53億元，年減9.52%。

宏達電在2022美國消費電子展發表全新產品和內容，包括以5G專網和邊緣計算的無線VR體驗、VIVE Focus 3首個inside-out追蹤器 - VIVE腕帶式追蹤器與VIVE Flow的醫療健康類新內容等。

宏達電VIVE Pro 2獲得本屆CES創新獎，董事長王雪紅表示，「我們秉持開放與包容的理念，致力於為人類提供無縫式體驗，希望透過更便捷的VR沉浸式體驗，我們將創造一個嶄新的機遇，刷新人們探索世界、學習和休閒的體驗，進而持續拓展XR技術的遠景」。

宏達電在虛擬實境業務上積極拓展，繼日前與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座5G XR O-RAN實驗場後，近日雙方聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從5G應用商角度出發，分享HTC整合VR串流技術、5G專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引30多家創新業者齊聚交流探索全新內容創作方式及應用開發。

在虛擬實境的人才深耕與教育推廣上，宏達電與臺北醫學大學成立食品安全VR教學資源中心，利用虛擬實境方式進行食品安全教育，可讓食品從業人員在虛擬的作業環境中，如餐廳、工廠或是中央廚房，充分體驗實際作業流程，新進員工或學生也可在安全的環境下進行訓練，提前瞭解作業環境及相關設備而無須實際進入場域操作，可有效防止人員對於作業不熟悉而產生的錯誤，造成企業損失。

至於當紅的元宇宙布局上，宏達電說，VIVE ORIGINALS搶先推出全球首創全息音樂元宇宙BEATDAY，結合容積攝影、區塊鏈與XR等新科技，推出行動版全息MV，突破既有演出型態，將音樂影像體驗再進化。

另外，BEATDAY攜手美秀集團及大嘻哈時代推出PC版全息演場會，也首度曝光VR版本，宣告元宇宙音樂體驗世代來臨，正式提供用戶跨裝置全平台的全方位服務包含PC版、手機版及VR沉浸式體驗。

宏達電搶年節商機，在歲末年終推出新一代真無線藍牙耳機HTC真無線藍牙耳機Plus黑、白雙色，擁有ANC主動降噪及IPX5防水功能，在HTC網路商店販售，搶搭禮品熱潮。