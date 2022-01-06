臻鼎去年營收逾1,550億元 創歷史新高
臻鼎（4958）於今(6)日公布2021年12月合併營收約為新台幣207.68億元，年增9.10%。2021年第4季合併營收約為新台幣564.42億元，季增35.60%，年增2.27%。
臻鼎說明，公司2021年全年合併營收再締造歷年新高達新台幣1,550.23億元，與2020年同期相較增加237.53億元，營收成長18.10%，各產品線因ONE ZDT策略發揮綜效全數成長，其中主要來自於IC載板(ICS)、類載板(SLP) 與新增Mini LED背光板超薄HDI等增長幅度較大。
以公司功能性貨幣美元換算，臻鼎統計，12月營收約為美金7.45億元，年增13.60%。2021年第4季營收約為美金20.23億元，季增35.74%，年增6.96%;全年營收總計為美金55.35 億元，較去年同期成長24.59%，表現超越PCB產業平均成長率。
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