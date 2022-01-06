安力-KY去年營收再創新高 2022年拚車用布局

專業散熱模組供應商安力-KY（5223）今（6）日公布12月合併營收為2.15億元，累計2021年全年合併營收為22.75億元，連續兩年突破新高，年成長約10%。

該公司表示，去年全年伺服器及家用遊戲營收約為3.51億元，佔整體營收高達約15.5%。各大伺服器業者為因應大量資料存取需求，不斷擴張基礎建設，預計2022年該類產品出貨持續暢旺。另外，家用遊戲機仍受晶片缺貨影響，市場需求大於供給情況仍未改善，中長期而言，家用遊戲機市場仍在風尖浪頭上。

在新產品應用智能電動車用關鍵零件方面，安力-KY 去年車用營收約為2,800萬元，佔整體營收約為1.2%。然而，激光雷達(光學雷達)在中國大陸智能電動汽車的應用加速進行，並且由於激光雷達的成本大幅下降，從最初的數萬美元逐漸降低至數百美元，加速激光雷達的應用落地實現，大步向前，中國大陸許多品牌車廠也宣布，高端車型將搭載激光雷達，激光雷達迎來實質加速。安力-KY自2021年開始布局激光雷達市場，目前已獲中國激光雷達大廠開模、試產及量產訂單，期望於今年有跳躍式的成長。