快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

安力-KY去年營收再創新高 2022年拚車用布局

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

專業散熱模組供應商安力-KY（5223）今（6）日公布12月合併營收為2.15億元，累計2021年全年合併營收為22.75億元，連續兩年突破新高，年成長約10%。

該公司表示，去年全年伺服器及家用遊戲營收約為3.51億元，佔整體營收高達約15.5%。各大伺服器業者為因應大量資料存取需求，不斷擴張基礎建設，預計2022年該類產品出貨持續暢旺。另外，家用遊戲機仍受晶片缺貨影響，市場需求大於供給情況仍未改善，中長期而言，家用遊戲機市場仍在風尖浪頭上。

在新產品應用智能電動車用關鍵零件方面，安力-KY 去年車用營收約為2,800萬元，佔整體營收約為1.2%。然而，激光雷達(光學雷達)在中國大陸智能電動汽車的應用加速進行，並且由於激光雷達的成本大幅下降，從最初的數萬美元逐漸降低至數百美元，加速激光雷達的應用落地實現，大步向前，中國大陸許多品牌車廠也宣布，高端車型將搭載激光雷達，激光雷達迎來實質加速。安力-KY自2021年開始布局激光雷達市場，目前已獲中國激光雷達大廠開模、試產及量產訂單，期望於今年有跳躍式的成長。

營收 遊戲機

延伸閱讀

基士德去年Q4營收5.84億元、季增15.1% 為年度單季新高

德微去年營收20.5億創新高 今年拚賺1股本

佳世達2021年合併營收2260億元 突破2000億元大關

佳世達去年12月、Q4與全年營收 刷歷史新高

相關新聞

勤凱2021年全年營收17.35億元年增43％ 今年業績不看淡

導電漿料大廠勤凱（4760）今日公告2021年12月營收1.01億元，月減11.9，為連四個月營收下滑，但2021全年營...

群聯向合資夥伴收購合資公司股權 有助未來出貨

群聯（8299）宣布向合資夥伴日本Sony Storage Media Solutions Corporation收購其...

聯發國際上櫃前再傳捷報 首季美國總店數突破130家

聯發國際(2756)旗下聞名全球的手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」海外布局再傳捷報，預計今年第一季在美國總店數達到1...

力智公開申購凍資2,946億元創紀錄 中籤率僅0.43%

力智電子（6719）公開申購火爆，由於價差超過29萬元，台灣證券交易所統計，投資人申購數量總計高達50萬筆，以每股承銷價...

國鼎研發新冠藥 解盲成功

新藥公司國鼎昨（5）日公布其研發中新冠肺炎新藥Antroquinonol（Hocena）二期臨床試驗解盲數據，在主要評估...

合一、泰福 有望報佳音

新春伊始，生技產業屢報佳音，國鼎生技昨（5）日宣布新冠新藥Antroquinonol（Hocena）二期試驗達標的好消息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。