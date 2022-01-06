陽明交大攜手台灣世曦 培育國家基礎建設人才

國立陽明交通大學與台灣世曦工程顧問股份有限公司今（6）日由陽明交大校長林奇宏及台灣世曦董事長施義芳代表簽署產學合作備忘錄，宣示共同培育基礎建設人才、深化雙方研究合作，為推動優質公共工程及國家基礎建設貢獻心力。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大長期在土木、建築、運輸工程、防災與資通訊等領域培養出許多菁英人才，投入國家各種基礎與民生建設之發展。此次與台灣世曦簽署合作備忘錄，將針對創新性土木、機電、智慧運輸、交通工程、AI、物聯網等領域，共同討論研究合作項目，以及實習合作與人才交流機制。相信雙方在夥伴式的長期合作下，結合教學研究與實習，將可整合陽明交通大學及台灣世曦的專業人才庫，同時加速將一流研究成果導入各項實務應用，擴大對國家建設的貢獻與一流人才的培育。

台灣世曦董事長施義芳指出，陽明交大是我國培育工程人才的第一把交椅，每位畢業的同學都是即戰力，不僅理論扎實，實務技術上也相當熟練。目前台灣世曦來自陽明交通大學的人才大約佔了7%，希望藉由此次深化合作，創造更多機會讓同學了解公司及產業，讓更多陽明交大人加入台灣世曦的行列。施義芳也強調，台灣世曦不僅參與國內許多重大建設，在工程品質亦屢獲大獎肯定，去年更再度獲得肯定，榮獲勞動部第15屆優良工程金安獎。而台灣世曦除了堅持推動優質公共工程，也積極投入職業安全衛生工作，營造友善工作環境。