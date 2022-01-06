快訊

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

陽明交大攜手台灣世曦 培育國家基礎建設人才

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
陽明交大、台灣世曦6日簽署產學合作備忘錄，共同培育國家基礎建設人才。交大／提供
陽明交大、台灣世曦6日簽署產學合作備忘錄，共同培育國家基礎建設人才。交大／提供

國立陽明交通大學與台灣世曦工程顧問股份有限公司今（6）日由陽明交大校長林奇宏及台灣世曦董事長施義芳代表簽署產學合作備忘錄，宣示共同培育基礎建設人才、深化雙方研究合作，為推動優質公共工程及國家基礎建設貢獻心力。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大長期在土木、建築、運輸工程、防災與資通訊等領域培養出許多菁英人才，投入國家各種基礎與民生建設之發展。此次與台灣世曦簽署合作備忘錄，將針對創新性土木、機電、智慧運輸、交通工程、AI、物聯網等領域，共同討論研究合作項目，以及實習合作與人才交流機制。相信雙方在夥伴式的長期合作下，結合教學研究與實習，將可整合陽明交通大學及台灣世曦的專業人才庫，同時加速將一流研究成果導入各項實務應用，擴大對國家建設的貢獻與一流人才的培育。

台灣世曦董事長施義芳指出，陽明交大是我國培育工程人才的第一把交椅，每位畢業的同學都是即戰力，不僅理論扎實，實務技術上也相當熟練。目前台灣世曦來自陽明交通大學的人才大約佔了7%，希望藉由此次深化合作，創造更多機會讓同學了解公司及產業，讓更多陽明交大人加入台灣世曦的行列。施義芳也強調，台灣世曦不僅參與國內許多重大建設，在工程品質亦屢獲大獎肯定，去年更再度獲得肯定，榮獲勞動部第15屆優良工程金安獎。而台灣世曦除了堅持推動優質公共工程，也積極投入職業安全衛生工作，營造友善工作環境。

過去陽明交大與台灣世曦已有產學交流與合作經驗，近期更研發人工智慧在高精地圖產製自動化技術，此次與共同簽署產學合作備忘錄，可更進一步加廣各種領域的技術產學合作，共創雙贏。

陽明交大、台灣世曦6日簽署產學合作備忘錄，共同培育國家基礎建設人才。交大／提供
陽明交大、台灣世曦6日簽署產學合作備忘錄，共同培育國家基礎建設人才。交大／提供
陽明交大校長林奇宏(右)與台灣世曦董事長施義芳簽署產學合作備忘錄。交大／提供
陽明交大校長林奇宏(右)與台灣世曦董事長施義芳簽署產學合作備忘錄。交大／提供

陽明 交大

延伸閱讀

府會不合？金門水頭工程2.2億預算未審 廠商：年不好過

陽明鄭貞茂親上火線 回應買樓、年終獎金與員工餐爭議

復刻後浦12舖成功經驗 金門沙美老街活化工程春節後動工

陽明：七堵大樓不敷使用 購置總部計畫研議中

相關新聞

新冠病毒變種延燒 台廠記憶體、MOSFET迎轉單效應

新冠病毒不斷變種延燒，加上天災所造成的影響，導致供應鏈停工、受損，為全球記憶體及MOSFET供給增添不確定，台廠有望受惠轉單商機。

蘋果值3兆美元嗎？分析師看好還是看壞後市？

蘋果公司（Apple）市值在3日盤中短暫突破3兆美元，成為全球第一家達到這個里程碑的企業。這家iPhone製造商前頭花了42年站上1兆美元大關、兩年後衝破2兆美元、再16個月觸及3兆美元，市值突飛猛進的速度驚人

CES／華碩、微星、技嘉 推出新NB

英特爾、輝達、超微三巨頭發表全新筆電CPU、顯示卡系列，台廠華碩、微星、技嘉也在CES 2022 推出相應的新品，產品線...

CES／三巨頭搶推晶片 台積大贏家

超微、英特爾及輝達在2022年美國消費性電子展（CES）競推晶片，受惠各大廠釋出多款新晶片加速導入市場，且主力產品多採用...

CES／高通、聯發科 戰線擴大

高通執行長艾蒙不畏疫情，親自出席2022年美國消費性電子展（CES），該公司揭露車用布局新進展，透露除了手機晶片之外，正...

CES／FT：元宇宙掀硬體淘金熱

美國消費電子展（CES）本周登場，參展業者配合元宇宙的問世，紛紛推出虛擬實境（VR）頭戴式裝置、感測器，以及相關晶片。英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。